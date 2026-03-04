こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
国内販売会社の役員人事について
京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社（社長：池田 幸生）は、2026年2月27日付の取締役会において決議された、4月1日付の役員人事をお知らせいたします。
新任取締役（2026年4月1日付）
https://digitalpr.jp/table_img/2426/129699/129699_web_1.png
新任取締役（2026年4月1日付）
https://digitalpr.jp/table_img/2426/129699/129699_web_1.png
※ ニュースリリースに掲載されている情報は発表日現在のものです。
ご覧になった時点ではその内容が異なっている場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
本件に関するお問合わせ先
京セラドキュメントソリューションズ株式会社 企業広報部 森田（携帯:070-7406-6371 会社直通:06-6764-3515）