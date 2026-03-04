こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ニコンの空間オミックス解析ソフトウェア技術が、東京大学が主導する乳がん転移の共同研究で活用
顕微鏡画像上に多層のオミックス情報を可視化する技術で、がん研究に貢献
株式会社ニコンが開発した、顕微鏡画像上に空間オミックス情報※1を複数重ねて可視化するソフトウェア技術が、東京大学 大学院新領域創成科学研究科の鈴木穣教授らのグループが主導し、ニコンも参画している共同研究において活用されました。本ソフトウェア技術は、乳がんの転移に関する解析・考察を支援しています。
本ソフトウェア技術を用いることで、生体試料の空間的情報（試料内の位置や形態的な様子）とともに、DNAメチル化※2、遺伝子およびタンパク質の発現といった複数のオミックス情報を関連づけながら、同時に可視化・解析することが可能です。これにより、がんのような複雑な疾患に対して、多くの因子が多段階にわたって関与しながら、空間的に不均一に発生・進行する可能性を考慮したうえで、原因やメカニズムを調べることができます。
※1 ゲノム（遺伝子）、トランスクリプトーム（RNA）、プロテオーム（タンパク質）、メタボローム（代謝物質）などの生体分子情報。これらを生体試料の空間的情報（試料内の位置や形態的な様子）と対応づけて計測・解釈することを「空間オミックス解析」と呼ぶ。
※2 DNAを構成する塩基のうち、典型的にはシトシンの５位の炭素にメチル基（-CH3）を付加する化学修飾。ゲノム修飾による遺伝子発現制御（エピジェネティクス）の一つ。
今回の共同研究において、本ソフトウェア技術は、がんの悪性度が異なる領域ごとの遺伝子発現量とDNAメチル化率を試料の顕微鏡画像に重ねて表示し、領域間の比較を容易にしました。これにより、乳がんの悪性度によって発現量に大きな差がある遺伝子が複数確認され、一部の遺伝子発現量はDNAメチル化によって制御されていることが示唆されました。※3
ニコンは今後も、技術やソリューションの提供を通じて、がんをはじめとする疾患や生命現象の原因・メカニズムの解明への貢献、ひいてはアカデミアや製薬企業における治療法・治療薬の開発支援により、人々の生活の質向上への寄与を目指していきます。
※3 詳細は、東京大学の2026年3月4日発表資料をご覧ください。
https://www.k.u-tokyo.ac.jp/information/category/press/0029095.html
関連リンク
プレスリリース
https://www.jp.nikon.com/company/news/2026/0304_01.html
東京大学発表資料
https://www.k.u-tokyo.ac.jp/information/category/press/0029095.html
顕微鏡画像と複数の空間オミックス情報を重ね合わせるイメージ
