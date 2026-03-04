こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
◆ワールドユニバーシティゲームズ優勝の山口選手らを表彰◆ 関西大学が第34回大島鎌吉スポーツ文化賞授与式を開催 【日時】3月11日（水）13時〜 【場所】千里山キャンパス第２学舎BIGホール
関西大学ではこのたび、顕著な実績を残した団体・個人を顕彰する「関西大学体育振興大島鎌吉スポーツ文化賞」の2025年度（第34回）受賞者が決定しました。3月11日（水）に千里山キャンパスで授与式を行います。
【本件のポイント】
・「五輪の哲人」と称された関西大学卒業生の大島鎌吉氏に由来する本学独自の表彰
・2025年度に活躍した本学学生アスリートの中から山口花音選手（テニス）が受賞学生代表で挨拶
・バンクーバー五輪銅メダルの高橋大輔さん（アイススケート）が受賞。ビデオメッセージで参加
本賞は、1932年のロサンゼルス五輪で三段跳び銅メダルを獲得し、1964年東京五輪では日本選手団長を務めるなど、世界的に活躍した本学出身の陸上選手・スポーツ指導者である大島鎌吉氏（1908〜1985）の偉業を称え、1988年に創設されたものです。
第34回を迎える本年度は、FISUワールドユニバーシティゲームズで優勝を果たした山口花音選手（テニス・女子ダブルス／女子団体、経済学部4年）、前田彩花選手（陸上競技・女子ハーフマラソン団体、商学部3年）など、4団体と個人10名を選出しました。授与式では、山口花音選手が受賞者を代表して挨拶を述べます。また、広く社会的なスポーツ文化の発展に貢献し、顕著な実績を残した団体・個人としてバンクーバー五輪フィギュアスケート男子銅メダリストで現在もプロスケーターとして活動を続ける高橋大輔選手が同賞を受賞し、ビデオメッセージで謝辞を述べます。
＜2024年度授与式の様子（関大スポーツ編集局提供）＞
■ 第34回「大島鎌吉スポーツ文化賞」授与式
【日時】3月11日（水）13時〜15時
※取材受付12時半〜
【場所】関西大学千里山キャンパス 第２学舎BIGホール
【プログラム】
▽学歌斉唱
▽挨拶（学長、理事長、校友会会長、体育OB・OG会会長、体育会本部長）
▽受賞学生戦績披露、表彰状及び副賞授与
▽受賞学生代表挨拶
▽受賞記念ビデオメッセージ
▽応援歌斉唱
＊そのほかの受賞者は以下の通り、敬称略＝弓道部▽拳法部▽テニス部▽馬術部▽多湖伝我（弓道部）▽岩木美朱、前田望結（拳法部）▽山田崇太（射撃部）▽竹林小夏（重量挙部）▽新井侑光（水上競技部）▽岩本晋之介（テニス部）▽尾崎朱里（チアダンス）
【当日ライブ配信URL】https://www.youtube.com/live/esXnnmvqKxk?si=d5limDgdYkeaQUdU
https://www.youtube.com/live/esXnnmvqKxk?si=d5limDgdYkeaQUdU
▼本件の詳細▼
関西大学プレスリリース
https://www.kansai-u.ac.jp/ja/assets/pdf/about/pr/press_release/2025/No79.pdf
▼メディア関連の方▼
※取材をご希望の方は、お手数ですが、下記お問合せまでご連絡をお願いいたします。
▼本件に関する問い合わせ先
総合企画室 広報課
伊地知、小林、明原
住所：大阪府吹田市山手町3-3-35
TEL：06-6368-1937
FAX：06-6368-1266
メール：kouhou@ml.kandai.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
