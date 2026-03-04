LINE Games、カジュアル放置型RPG『アニマル・バスターズ』の事前登録を開始！
- 今年上半期にグローバル配信予定……Google Play App Storeにて事前登録が可能
- 60種以上の動物キャラクターを収集、育成する楽しさ…PvEとPvPコンテンツによる成長の楽しさを提供
- 事前登録に参加したユーザー全員に｢バスターガチャチケット300枚｣などの豊富な報酬を提供
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343175/images/bodyimage1】
[2026-0304] LINE Games(共同代表：パク・ソンミン、 チョ・ドンヒョン)は、開発関係社のSuper Awesome Inc.(代表：チョ・ドンヒョン)が開発し、自社で配信予定のモバイルカジュアルRPG『アニマル・バスターズ(Animal Busters)』を公開、事前登録を開始しましたのでお知らせいたします。
『アニマル・バスターズ』は、カジュアルに楽しめる自動戦闘を基盤とした放置型RPGで、今年の上半期に日本を始めグローバルに配信を開始する予定です。
このゲームは、｢モフモフ帝国｣と｢ウィング連盟｣、｢ワイルドシティ｣、｢サバナテック｣、｢神獣会｣など5つの勢力に属する60種以上の魅力あふれる動物キャラクターであるバスターを収集し、装備を獲得しこれを成長させていく育成を楽しめます。
ゲームの最大の特徴は、｢放置型｣構造で、ユーザーの直接プレイする要素を最小限にし、オフライン状態でも持続的なキャラクターの成長が可能で、負担無くプレイを楽しむことができます。
また、PvEダンジョン5種の他にPvP決闘場を通じて装備を含む様々なアイテムを収集し、キャラクターの成長を進めることができます。特にランキング競争方式で行われるPvP決闘場ではランキング達成による追加の報酬ももらえます。
『アニマル・バスターズ』の事前登録を記念し、事前登録に参加したユーザー全員に｢バスターガチャチケット300枚｣と｢英雄バスター選択カード1枚｣、｢ランダム英雄装備カード1枚｣などゲーム配信開始後に使える豊富なアイテムを提供します。
■ 『アニマル･バスターズ』公式ティーザーはこちら↓
『アニマル･バスターズ』：https://www.youtube.com/shorts/0v6qJl0o_aI?feature=share
■ 『アニマル･バスターズ』事前登録サイトはこちら↓
- Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linegames.pak
- App Store：https://apps.apple.com/app/id6751829352
- 公式事前登録ページ: https://event.line.games/animalbursters
【ゲーム概要】
タイトル：アニマル･バスターズ(Animal Busters)
ジャンル：モバイルカジュアル放置型RPG
料金体系：基本プレイ無料（アイテム課金）
プラットフォーム：モバイル (iOS/Android)
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linegames.pak
App Store：https://apps.apple.com/app/id6751829352
コピーライト表記：(c) LINE Games Corporation. (c) SUPERAWESOME Inc. All Rights Reserved.
■本リリースに関する問い合わせ
LINE Games Corporation
担当 ：岡崎
メール：dl_jpr@line.games
■会社概要
会社名 ：LINE Games Corporation
共同代表：パク・ソンミン、 チョ・ドンヒョン
設立年月：2012年10月
住所 ：《韓国本社》
2F, AP Tower, Teheran-ro 218, Gangnam-gu, Seoul, 06221
《日本オフィス》
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-20-3 西新宿髙木ビル７階
