AI・クラウド拡大で需要加速、2032年113.74億米ドル市場へ--高機能ディスクアレイコントローラカードの成長機会
ディスクアレイカードはディスクアレイを制御する専用拡張カードで、ストレージシステムの性能と信頼性を高める用途に用いられる。ディスクアレイカードは通常コンピュータの PCI または PCIe スロットに挿してマザーボードと接続し、ディスクアレイの読み書きと管理を制御する。高いデータ転送性能とデータ冗長バックアップを実現し、企業やデータセンターなどのストレージニーズに対応する。機能と用途の違いにより、RAID アレイカード、HBA アレイカード、エクスパンダーアレイカードなど複数の種類に分類される。
トレンド：世界的ディスクアレイコントローラカード市場の安定的成長
LP Informationの最新レポート「世界ディスクアレイコントローラカード市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/588236/disk-array-controller-cards）に基づき、2026～2032 年の世界ディスクアレイコントローラカード市場は年平均成長率 8.0％で拡大し、2032 年には市場規模が 113.74 億米ドルに達する見込みである。北米市場は 2025 年に 345 万米ドルの規模を記録し、世界シェアの 38.6％を占めており、2032 年には 428 万米ドルに増加するものの、シェアは 39.8％に微増する予測で、年平均成長率は 3.1％となる。アジア太平洋地域は最も高い成長ポテンシャルを持ち、2026～2032 年の年平均成長率は 3.5％に達すると予測される。
インパクト評価
長期的な市場見通しは安定的だが、半導体産業の景気変動や技術革新の速さにより、製品の寿命サイクルが短縮するリスクが存在する。企業間の競争は、技術開発能力、製品品質、コスト制御力、グローバルなサービスネットワークを中心に展開され、これらの要因が製品の供給可能性と価格決定力を大きく左右する。また、地域別の需要構造の変化に伴い、サプライチェーンリスク管理の重要性が増している。
図. ディスクアレイコントローラカード世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343246/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343246/images/bodyimage2】
図. 世界のディスクアレイコントローラカード市場におけるトップ10企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：市場集中度が中程度で、技術競争が激化
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ディスクアレイコントローラカードの世界的主要製造業者には、Broadcom、Intel、Dell、Microchip Technology、NEC、Lenovo、Fujitsu、IBM、Areca Technology、HighPoint、杭州華?微などが含まれる。2025 年時点で世界トップ 10 企業は売上の約 7.14％を占めており、市場は中程度の集中度を示している。この構造は市場の成長トレンドと一致している -- 技術革新の加速と需要の多様化により、既存大手企業が技術優位性を維持しつつも、中小企業や新規参入企業が特定分野での競争力を発揮する余地が残されている。Broadcom は 2.75％の最大シェアを占め、技術開発力と製品ラインの豊富さで競争優位性を確立している。
コア機会と代表的なアプリケーションシナリオ
2026～2032 年は、データセンター、企業向け IT システム、IoT 機器の三大用途分野が市場成長を牽引し、安定的な収益機会が最大化するコアウィンドウ期であり、特に高い信頼性とセキュリティ機能を備えた高機能製品の供給強化は、クラウドサービスプロバイダーや大企業向けストレージシステムの開発・市場展開において最も確実性の高い成長機会となる。加えて、地域別サプライチェーンの最適化やリスク管理能力の高度化は、市場競争における重要な差別化要因となる。代表的な応用シナリオとしては、大規模データセンターにおけるデータの高速処理と冗長バックアップのための RAID アレイカード用途、企業サーバとストレージシステムの高速接続のための HBA アレイカード用途、複数のハードディスクを効率的に接続してストレージ容量を拡張するためのエクスパンダーアレイカード用途などが挙げられ、これらの分野において高機能製品の需要は中長期的に安定成長が見込まれる。
