Huawei、サービス体験を向上させるAI中心の全光ターゲットネットワーク構築を提案

バルセロナ、スペイン、2026年3月4日 /PRNewswire/ --「MWC Barcelona 2026」の期間中、HuaweiはIDATE主催の「Green All-Optical Network Forum」において、AI中心の全光ターゲット・ネットワーク構築に関するビジョンを共有しました。Huaweiは、帯域幅、信頼性、カバレッジ、および遅延の面でネットワーク性能を向上させる4つのイニシアチブを提案しました。これにより、通信事業者がネットワーク価値を最大限に引き出しつつ、AIサービスに最高の体験を提供できるよう支援します。

欧州の通信規制当局、FTTH Council、通信事業者、機器ベンダーから200人以上の業界リーダーや専門家が集まり、AI時代に全光ネットワークが直面する機会と課題について議論しました。Bouygues TelecomやChina Unicomといった世界有数の通信事業者が成功事例を紹介し、スマートホーム・サービスの開発、効率的なコンピューティングによるAIイノベーションの実現、インテリジェントなネットワーク運用の推進に必要なネットワーク要件を探りました。



Kim Jin, Vice President of Huawei Optical Business Product Line, proposes building an AI-centric all-optical target network



Huawei光ビジネス製品ラインのバイスプレジデントであるKim Jin氏は、AI中心の全光ターゲットネットワーク構築のビジョンと、Huaweiの次世代光ネットワーク製品およびソリューションを紹介しました。帯域幅、信頼性、カバレッジ、および遅延をアップグレードすることで、Huaweiは通信事業者がAgentic UBB（エージェンティックUBB）ネットワークを構築し、プレミアムなサービス体験を提供できるよう支援することを目指しています。

・ユーザー体験向上のためのホームネットワークにおけるWi-Fiカバレッジ拡大：HuaweiのWi-Fi 7トライバンドFTTRソリューションは、各部屋で安定した4Gbpsの通信速度を提供し、家全体で10ms以内のシームレスなローミングを実現します。新しいWi-Fiメッシュ・ソリューションは、AI干渉防止技術と組み合わされることで、信号が従来より1枚多く壁を透過できるようになり、干渉条件下での通信速度を20%向上させます。

・低遅延と広帯域を実現する次世代PON：OLTアプリレベルのPONスライシングやWi-Fiエアインターフェース・スケジューリングなどの革新的な技術を活用し、重要アプリ専用の保証チャネルを確立することで、階層化された決定論的なネットワーク体験を提供します。

・AI体験を向上させるエンド・ツー・エンドOXCメトロネットワーク：最新のOXCソリューションは、全光スイッチングをメトロネットワークに拡張し、エンド・ツー・エンドの遅延を削減します。また、メッシュネットワーク・アーキテクチャを構築することで、AIサービスのためのミリ秒単位のコンピューティングを可能にします。

・帯域幅のボトルネックを解消する400G/800Gへの進化：3Dメッシュ・バックボーン構成に、最新の400G/800G、Super C+Lバンド、およびフルフォーマット海底ケーブル伝送を組み合わせることで、トラフィックが集中するホットスポットの帯域不足に対処し、DCI（データセンター間接続）や国境を越えたトラフィックを効率的に伝送します。

・AIサービスの常時稼働を実現する「ゼロ停止」光ネットワーク：ハードウェアとソフトウェアの協調的なアップグレード、アルゴリズム、およびeOTDR技術により、通信事業者がネットワークリスクを正確に特定し、軽減することを支援します。革新的な液晶材料により、波長スイッチング光ネットワーク（WSON）の切り替えを50ms以内で可能にし、極めて高い信頼性を確保します。

O&Mにおいては、光アクセス領域のFANSpiritエージェントが家庭用ブロードバンドユーザーの不満を解消し、光伝送領域のOTNSpiritエージェントが帯域幅・遅延・信頼性に基づいて差別化された経路を推奨することで、通信事業者のインテリジェントなO&M高度化を可能にします。

Kim Jin氏は次のように述べています。「AI時代は通信事業者に10年に一度の新たなチャンスをもたらします。Huaweiは業界パートナーと協力して、AI中心の全光ターゲットネットワークを構築することに尽力しています。これにより、ユーザー体験を向上させ続け、より多くのネットワーク価値を引き出し、AI時代におけるウィン・ウィンの成長を達成できるでしょう。」

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com