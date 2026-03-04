自動式ダイボンダー装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（全自動式、半自動式）・分析レポートを発表
2026年3月4日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「自動式ダイボンダー装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、自動式ダイボンダー装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
本レポートによれば、世界の自動式ダイボンダー装置市場規模は2024年に926百万米ドルと評価されています。2031年には1418百万米ドルへ拡大する見通しであり、予測期間中の年平均成長率は6.3％です。
本調査では、米国の関税制度の枠組みと各国の政策対応を踏まえ、それらが競争構造、地域経済、サプライチェーンの強靭性に与える影響を分析しています。
________________________________________
【工程概要と接合方式】
ダイボンディングは、ダイまたはチップを基板やパッケージへ貼り付ける工程です。接合方式としては、共晶接合、はんだ接合、接着剤接合、ガラスまたは銀ガラスを用いる方式が挙げられます。
用途や要求特性に応じて方式が選択され、接合強度、熱伝導性、信頼性、生産性などの観点で最適化されます。
________________________________________
【産業構造と市場集中】
ダイボンダー装置産業は集中度が高いとされ、メーカーはアジア、欧州、米国に主として分布しています。中でも欧州の生産量は世界全体の32％超を占めるとされています。
主要メーカーとしてBesi、ASM Pacific Technology (ASMPT)、Kulicke & Soffa、Palomar Technologies、Shinkawa、DIAS Automationが挙げられます。売上高ベースではBesiが世界市場で39％のシェアを持つリーディングメーカーと位置付けられています。
________________________________________
【市場規模と予測分析】
本レポートでは、2020年から2031年までの消費額、販売数量、平均販売価格の推移と将来予測を提示しています。地域別および国別の市場規模に加え、タイプ別、用途別の詳細分析も実施しています。
また、2020年から2025年までの主要企業について、売上高、出荷数量、平均販売価格、市場シェアを整理し、市場機会規模と成長可能性を明確にしています。
________________________________________
【競争環境と主要企業】
本市場の主要企業には、Besi、ASM Pacific Technology (ASMPT)、Kulicke & Soffa、Palomar Technologies、Shinkawa、DIAS Automation、Toray Engineering、Panasonic、FASFORD TECHNOLOGY、West-Bond、Hybondなどが含まれます。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な開発動向を比較分析しています。競争力は、実装精度とタクトタイム、装置稼働率、微小チップ対応力、接合方式の対応範囲、工程統合のしやすさ、保守・サポート体制などに左右されます。
________________________________________
【市場セグメンテーション】
市場はタイプ別に全自動と半自動に分類されています。全自動は量産ラインでの省人化と品質均一化に強みがあり、半自動は柔軟な運用や導入コスト面で選好される場合があります。
用途別で統合デバイスメーカー（IDM）と半導体受託組立・試験（OSAT）に区分されています。量産規模、製品ミックス、要求品質に応じて装置仕様が選定されます。
