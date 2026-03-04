TPCマーケティングリサーチ株式会社、『2025年 健康食品のR&D戦略調査』について、調査のポイントをインタビューした記事を公開
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、『2025年 健康食品のR&D戦略調査』について、弊社リサーチャーの上野利恵、藤原桃子、脇阪樹のインタビュー記事を2026年3月3日に公開したことをお知らせいたします。
◆なぜ今回、健康食品のR&Dにフォーカスした調査を行ったのでしょうか？
上野：健康食品市場は拡大を続ける一方で、2024年に発生した紅麹問題を契機とした機能性表示食品制度の見直しや、異業種参入の増加などにより、事業環境は大きな転換期を迎えています。こうしたなか、・・・
◆なるほど、市場の成長が続く一方で、制度対応や競争環境の変化といった課題があるのですね。では、こうした環境変化の中で、企業の研究開発投資やR&Dの取り組みについて、どのようなことが明らかとなったのでしょうか。
藤原：はい。まず、主要企業の研究開発投資の動向をみると、2024年度における主要企業11社のR&D費の合計は、前年度比5.3％増の1,431億円となりました。11社中9社でR&D費が前年を上回っており、研究開発投資が引き続き・・・
◆制度対応や競争環境の変化が進む中でも、各社が研究開発投資を継続していることがよくわかりました。そのうえで、健康食品のR&Dではどのようなテーマが重要になってくるとお考えでしょうか？
脇阪：今後の健康食品R&Dでは、研究の質と価値の幅をいかに高めていくかが重要なテーマになると考えています。その中で、特に注目すべきテーマとしては、(1)「エビデンス強化・機能性研究の深化」、(2)「QOL向上・情緒的価値」、(3)「継続・摂取しやすい製剤設計」、(4)・・・
◆5つのテーマの中でも、情緒的価値に関する研究が広がっているのですね。その他のテーマについては、最近どのような動きがみられるのでしょうか?
脇阪：最近の動きをみると、素材選択や製造プロセスの工夫、社会貢献型の製品開発など、サステナビリティや社会課題を意識した研究開発に取り組む企業が増えています。今後は、健康維持にとどまらず・・・
◆それら5つのテーマが、今後の健康食品R&Dにおける重要なポイントなのですね。実際にレポートをご覧になった方からは、どのような評価が寄せられていますか？
藤原：お客様からは、「各社がどの分野に注力し、今後どの方向に進もうとしているのかが整理されていて参考になった」 という声をいただいており、研究領域の比較や重点テーマの把握に役立つとの評価をいただいております。また、・・・
◆なるほど、実務に直結する内容として評価されているのですね。最後に、レポートの見どころについて教えてください。
上野：本レポートでは、主要健康食品企業のR&D戦略を、組織体制、R&D費・人員、注力テーマ、特許、産学官との提携状況など、さまざまな切り口から多角的に分析しています。各社がどのような戦略のもとで・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6820/
2025年 健康食品のR&D戦略調査
ーエビデンス強化とQOL価値創造を図る主要各社のR&D最前線ー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/health_food/mr220250674
発刊日：2025年12月12日
頒価：108,900円（税抜：99,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
