Horion、クアッドカメラとAI機能を搭載したM6APro V2インタラクティブ・フラットパネル・ディスプレイをISE 2026に出展

バルセロナ、スペイン、2026年3月4日 /PRNewswire/ -- インタラクティブ・フラットパネル・ディスプレイ（IFPD）を専門とする大手テクノロジー企業Horionは、2026年2月3日にスペインのバルセロナで開催された「Integrated Systems Europe（ISE）2026」にて、最新のイノベーションである「M6APro V2インタラクティブ・フラットパネル・ディスプレイ（IFPD）」を公開しました。M6APro V2は、4800万画素のメインカメラと3台の800万画素サブカメラからなる最先端のクアッドカメラシステムを搭載しており、高度なマルチアングル撮影とインテリジェントなビデオ会議機能を実現します。



ISE Exhibition Booth Photo



M6APro V2には65インチから98インチまでのサイズがあり、複数のカメラモードをサポートし、自動スピーカートラッキング、インテリジェント・ノイズ抑制、リアルタイム・コラボレーションツールなどのAI機能を搭載しています。大型ディスプレイにより、コンテンツ、注釈、共有資料を同時に表示できるため、少人数向けのハドルルームからエグゼクティブ向けの役員会議室まで、さまざまな会議環境に最適です。

Horionのグローバル・セールス＆マーケティング責任者は次のように述べています。「ISE 2026において、今日のダイナミックな会議スペース向けに設計された多用途ソリューションであるM6APro V2を発表できたことを嬉しく思います。「高解像度のクアッドカメラシステムと高度なAI機能、大型のインタラクティブ・ディスプレイを組み合わせることで、物理的なワークスペースとハイブリッドなワークスペースの両方において、企業のコラボレーションとエンゲージメントの強化を支援します。」

M6APro V2は、主要なコラボレーション・プラットフォームや既存の会議室インフラとシームレスに統合できるため、組織は既存のセットアップを大幅に変更することなく、AIを活用したコミュニケーションを導入できます。

Horionについて

Horionは、スマート・インタラクティブ・ディスプレイおよびコラボレーション・ソリューションの開発・製造に専念するテクノロジー企業です。同社は、世界中のプロフェッショナルな環境において、コミュニケーション、チームワーク、およびデジタル対話を強化する統合的なハードウェア・ソフトウェア製品を提供しています。

Horionの詳細については、公式サイトをご覧ください：global.horion.com 公式SNS：

LinkedIn

Facebook

YouTube

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com