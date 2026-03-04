近鉄不動産株式会社（本社：大阪市天王寺区／取締役社長：倉橋 孝壽）は「志摩グリーンアドベンチャー（所在：三重県志摩市）」が、株式会社日本政策投資銀行が運用する DBJ Green Building 認証「ホテル版」を、グランピング施設として全国で初めて取得したことをお知らせします。





DBJ Green Building認証は、建物の環境性能だけでなく、利用者の多様性、地域コミュニティへの配慮、ステークホルダー対応などを総合的に評価する認証制度であり、「環境・社会への配慮」がなされた不動産とその不動産を所有・運営する事業者を支援する取り組みとして、2011年4月に日本政策投資銀行が創設した制度です。





志摩グリーンアドベンチャーは、英虞湾を望む自然豊かなゴルフ場をアクティビティリゾートへ転用した施設であり、「満天の星空、英虞湾の眺望、整備された芝などをお楽しみいただけるグランピングフィールド」と「大自然を満喫しながら身体を動かして遊ぶことができるアトラクションフィールド」からなります。グランピングご利用のお客様につきましては、大自然の中で癒される特別な時間を提供するとともに、滞在中のアトラクションフィールドの利用を通じて大自然を体感していただくことにより、ウェルビーイングの向上を目指しております。

評価ポイント

このたびの認証取得にあたっては、主に次の点が評価されました。

1. Energy & Resources（建物の環境性能）

・ゴルフ場跡地を利活用した大規模アトラクション敷地内の宿泊施設とし、旧クラブハウスを総合受付棟や従業員休憩室などに転用することによるライフサイクルにおける廃材量削減

・照明設備のLED化、節水型の水栓・トイレの導入等の追加投資による、開発後の省資源・省エネルギー化





2. Community ＆ Diversity、Well-being（多様性・周辺環境への配慮、利用者の快適性）

・プライベートドッグラン付き宿泊棟の設定、総合受付棟における車椅子昇降機の設置、客室間口の拡張などのユニバーサルデザインへの対応等による、多様な利用者への配慮

・広大な緑地帯を活かしつつ、隣接するアトラクション施設と一体的な運用・サービス提供を行うことによる、唯一無二の宿泊体験の提供





3. Partnership（ステークホルダーとの協働）

・省エネ目標値の設定、本物件に係るCO2排出量の測定とその開示、宿泊者への省エネ啓発など、企業サステナビリティ方針に則った物件管理と運営改善の取組み









今回の認証取得は、2024年のあべのハルカスの認証「オフィス版」再取得に続くものです。当社は、今後も、各事業において環境に配慮した取組みを進めてまいります。





今回の取り組みは、以下の観点でSDGsに貢献します。

・雨水、中水の利用 （６．安全な水とトイレを世界中に）

・地域の雇用創出、観光振興 （８．働きがいも経済成長も）

・ゴルフ場跡地の有効活用による地域活性化（11．住み続けられるまちづくりを）

・食品ロスの削減 （12．つくる責任つかう責任）

・消費エネルギー量の削減目標の設定 （13．気候変動に具体的な対策を）





参考：https://kintetsu-re.box.com/s/1ur95uibb9a4sv7swt6fyotm82od7tob