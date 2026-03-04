レールトレインSLマン





神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール(所在地：兵庫県神戸市中央区)は、2026年6月30日(火)をもって屋外アトラクション「レールトレインSLマン」の運行を終了いたします。

SLマンが大好きなお子さまたち、これまでご乗車いただいた皆様に感謝を込めて、4月8日(水)～6月30日(火)の期間、「大すき！レールトレインSLマン」キャンペーンを開催いたします。

期間中、ご入館の方へのオリジナルシールのプレゼントをはじめ、SLマンのお面工作を実施する他、ショッピングモールには限定フォトブースや期間限定パンも登場。親子で楽しめるラインナップが満載です。この機会にぜひ神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モールにお越しください。









■「大すき！レールトレインSLマン」キャンペーン





【レールトレインSLマン】

常設のアトラクションとして、2021年3月12日(金)から運行を開始しました。運行開始以来、150万人以上のお客様にご乗車いただいています。空と海が望める屋外にあり、大人も乗車でき家族で楽しめる人気の乗り物です。

キャンペーン期間中は、平日に限り何度でも「レールトレインSLマン」に乗車できる特別企画もございます。





期間 ：4月8日(水)～6月30日(火)

運行時間：10:30～17:00

乗車受付：1F モザイク大観覧車横 広場





※ご乗車にはミュージアム入館チケットが必要です

※天候により運行を休止する場合がございます。休止の場合でもチケットの払い戻しはできかねます。予めご了承ください。









【レールトレインSLマンオリジナルシールをプレゼント】

期間中にミュージアム(有料エリア)へ入館した皆様に、レールトレインSLマンのオリジナルシールを1つプレゼント。





期間：4月8日(水)～6月30日(火)





※無くなり次第終了

※画像はイメージです





オリジナルシール





■2F ミュージアム(有料エリア)





【SLマンのお面工作】

みみせんせいのがっこうでSLマンのお面工作を実施します。

のりとペンだけで簡単に作ることができるので、小さなお子さまでも楽しめます。





期間：4月8日(水)～7月13日(月)

場所：2F みみせんせいのがっこう





※画像はイメージです





SLマンのお面工作





■1F ショッピングモール(無料エリア)





【期間限定「大すき！レールトレインSLマン」オリジナルパン】

1F ジャムおじさんのパン工場にて、SLマンのオリジナルパンが2種類登場。この機会に、SLマンのオリジナルパンをお召し上がりください。





期間：4月末～6月30日(火)

店舗：1F ジャムおじさんのパン工場





※数量限定のため品切れになる可能性がございます









【期間限定「大すき！レールトレインSLマン」のフォトブース】

1F アンパンマン広場に「大すき！レールトレインSLマン」の限定フォトブースが登場。

「アンパンマンにこにこ写真館」のカメラマンによるシャッターサービスの他、オリジナルフォトフレームに入れた写真(2L版サイズ 1枚1,650円)の販売も行います。ご家族やお友達と今しか撮れない記念撮影をお楽しみください。





期間：5月15日(金)～6月30日(火)

場所：1F アンパンマン広場





※価格は税込です

※予告なく終了する場合がございます









■その他





【SLマンおかいものキャンペーン】

神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール内の対象店舗でお買い物をすると、「大すき！レールトレインSLマン」のオリジナルビニールリュックがもらえるキャンペーンを実施します。ぜひこの機会に、ご家族やお友達と一緒にお買い物をお楽しみください。





期間：5月15日(金)～6月14日(日)





※無くなり次第終了

※画像はイメージです





オリジナルビニールリュック