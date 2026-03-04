神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール 2026年6月30日(火)『レールトレインSLマン』が運行を終了 「大すき！レールトレインSLマン」キャンペーンを開催！
レールトレインSLマン
神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール(所在地：兵庫県神戸市中央区)は、2026年6月30日(火)をもって屋外アトラクション「レールトレインSLマン」の運行を終了いたします。
SLマンが大好きなお子さまたち、これまでご乗車いただいた皆様に感謝を込めて、4月8日(水)～6月30日(火)の期間、「大すき！レールトレインSLマン」キャンペーンを開催いたします。
期間中、ご入館の方へのオリジナルシールのプレゼントをはじめ、SLマンのお面工作を実施する他、ショッピングモールには限定フォトブースや期間限定パンも登場。親子で楽しめるラインナップが満載です。この機会にぜひ神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モールにお越しください。
■「大すき！レールトレインSLマン」キャンペーン
【レールトレインSLマン】
常設のアトラクションとして、2021年3月12日(金)から運行を開始しました。運行開始以来、150万人以上のお客様にご乗車いただいています。空と海が望める屋外にあり、大人も乗車でき家族で楽しめる人気の乗り物です。
キャンペーン期間中は、平日に限り何度でも「レールトレインSLマン」に乗車できる特別企画もございます。
期間 ：4月8日(水)～6月30日(火)
運行時間：10:30～17:00
乗車受付：1F モザイク大観覧車横 広場
※ご乗車にはミュージアム入館チケットが必要です
※天候により運行を休止する場合がございます。休止の場合でもチケットの払い戻しはできかねます。予めご了承ください。
【レールトレインSLマンオリジナルシールをプレゼント】
期間中にミュージアム(有料エリア)へ入館した皆様に、レールトレインSLマンのオリジナルシールを1つプレゼント。
期間：4月8日(水)～6月30日(火)
※無くなり次第終了
※画像はイメージです
オリジナルシール
■2F ミュージアム(有料エリア)
【SLマンのお面工作】
みみせんせいのがっこうでSLマンのお面工作を実施します。
のりとペンだけで簡単に作ることができるので、小さなお子さまでも楽しめます。
期間：4月8日(水)～7月13日(月)
場所：2F みみせんせいのがっこう
※画像はイメージです
SLマンのお面工作
■1F ショッピングモール(無料エリア)
【期間限定「大すき！レールトレインSLマン」オリジナルパン】
1F ジャムおじさんのパン工場にて、SLマンのオリジナルパンが2種類登場。この機会に、SLマンのオリジナルパンをお召し上がりください。
期間：4月末～6月30日(火)
店舗：1F ジャムおじさんのパン工場
※数量限定のため品切れになる可能性がございます
【期間限定「大すき！レールトレインSLマン」のフォトブース】
1F アンパンマン広場に「大すき！レールトレインSLマン」の限定フォトブースが登場。
「アンパンマンにこにこ写真館」のカメラマンによるシャッターサービスの他、オリジナルフォトフレームに入れた写真(2L版サイズ 1枚1,650円)の販売も行います。ご家族やお友達と今しか撮れない記念撮影をお楽しみください。
期間：5月15日(金)～6月30日(火)
場所：1F アンパンマン広場
※価格は税込です
※予告なく終了する場合がございます
■その他
【SLマンおかいものキャンペーン】
神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール内の対象店舗でお買い物をすると、「大すき！レールトレインSLマン」のオリジナルビニールリュックがもらえるキャンペーンを実施します。ぜひこの機会に、ご家族やお友達と一緒にお買い物をお楽しみください。
期間：5月15日(金)～6月14日(日)
※無くなり次第終了
※画像はイメージです
オリジナルビニールリュック