近畿大学産業理工学部および大学院産業理工学研究科（ともに福岡県飯塚市）は、令和8年（2026年）3月11日（水）に、飯塚市文化会館 イイヅカコスモスコモンで、令和7年度卒業証書授与式ならびに大学院学位記授与式を挙行します。学部生402名、大学院生25名が晴れの日を迎えます。【本件のポイント】●卒業証書授与式を飯塚市文化会館 イイヅカコスモスコモンで挙行●在学生がスタッフとして運営に参加し、司会や学長の介添えなどを担当●運営スタッフとして参加することで、在学生が社会に羽ばたく卒業生に感謝の気持ちを伝える【本件の内容】近畿大学産業理工学部および大学院産業理工学研究科は、飯塚を象徴する場所で式典を行うことによって、印象に残る最後の思い出にして欲しいという思いから、令和7年度卒業証書授与式ならびに大学院学位記授与式を、飯塚市文化会館 イイヅカコスモスコモンで挙行します。また、卒業式の運営に携わることで、先輩方への感謝の気持ちを伝えたいという在学生の希望により、在学生約30名が卒業式の運営に参加します。本取り組みは今年で3年目となり、通常は職員が担当する司会、学長の介添え、式場内外の誘導、受付業務などを在学生が行い、社会に羽ばたく卒業生を送り出します。【開催概要】日時 ：令和8年（2026年）3月11日（水）11：00～12：00（開場10：00）場所 ：飯塚市文化会館 イイヅカコスモスコモン 大ホール （福岡県飯塚市飯塚14番66号、JR福北ゆたか線「新飯塚駅」からバス約10分）対象 ：産業理工学部卒業生 402名、大学院産業理工学研究科修了生 25名式次第：開式／国歌／卒業証書・学位記授与／賞状授与／学部長挨拶／学長式辞／ 来賓紹介／卒業生謝辞／校歌／閉式【関連リンク】産業理工学部https://www.kindai.ac.jp/hose/