阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）、阪急電鉄株式会社（本社：大阪市北区、社長：嶋田泰夫）、北大阪急行電鉄株式会社（本社：豊中市、社長：奥野雅弘）は、リアル謎解きゲームイベント「ナゾときっぷ2026」の阪神編を3月14日（土）より、阪急編を3月16日（月）より、北急編を4月17日（金）より、それぞれ12月25日（金）まで開催します。また、3編すべての謎が解けた方には、4月17日（金）～2027年1月31日（日）の期間に完結編（ボーナスステージ）へのチャレンジができる特典をご用意しました。





本イベントは、「謎解きキット引換券付きデジタル1日乗車券」をスルッとQRttoでご購入いただき、指定の引換場所で「謎解きキット」を受け取ってご参加いただくものです。参加者は、阪神編は阪神電車、阪急編は阪急電車、北急編は北大阪急行に乗り、キットに記載された指示に従って各エリアを巡り、駅周辺の情報を手がかりに謎を解きながら物語を進めます。

主催する3社は、本イベントを通じて、沿線の新たな魅力を発見していただきたいと考えています。

本イベントの詳細は、次のとおりです。





体感型謎解きゲームイベント「ナゾときっぷ2026」について





■各編の名称

阪神編：服飾マダムの波乱万丈（テンヤワンヤ）

阪急編：あるホテルマンの最も長い休日（ロングバケーション）

北急編：間違いだらけの遊戯場（ゲームセンター）

完結編（ボーナスステージ）：謎の招待状と栄光の分岐点（ターニングポイント）





■販売および開催期間

阪神編：3月14日（土）～12月25日（金）

阪急編：3月16日（月）～12月25日（金）

北急編：4月17日（金）～12月25日（金）

完結編（ボーナスステージ）：4月17日（金）～2027年1月31日（日）

※謎解きキットが無くなり次第、販売終了となります。

※完結編（ボーナスステージ）は、阪神編・阪急編・北急編のすべてが解けた方のみがご参加いただけるもので、ご参加の際の1日乗車券は付いていません。

※1日乗車券のご利用日は、上記期間のうち、購入から3か月以内の任意の1日です。





■販売価格（税込・大人のみ）

［阪神編］2,700円 ［阪急編］2,800円 ［北急編］2,400円





■購入方法

スルッとQRttoのホームページ（ https://surutto-qrtto.com/ ）で会員登録を行った後、「謎解きキット引換券付きデジタル1日乗車券」を選択し、クレジットカードでご購入ください。





■謎解きキット引換場所

［阪神編］

・阪神電車各駅長室（大阪梅田駅・尼崎駅・甲子園駅・御影駅・神戸三宮駅・新開地駅）

・阪神西宮おでかけ案内所

・神戸三宮駅阪神電車サービスセンター

［阪急編］

・阪急電鉄 ごあんないカウンター

神戸線：

大阪梅田駅（3F西・3F東・2F西・茶屋町口）

十三駅、塚口駅、西宮北口駅、夙川駅、神戸三宮駅

宝塚線：豊中駅、石橋阪大前駅、川西能勢口駅、宝塚駅

京都線：淡路駅、北千里駅、茨木市駅、高槻市駅、桂駅、京都河原町駅

・阪急京都観光案内所・河原町（阪急京都河原町駅中央改札外）

・阪急ツーリストセンター大阪・梅田

［北急編］

・北大阪急行電鉄 箕面萱野駅（北改札口）





※営業時間は引換場所により異なります。

詳細は特設サイト（ https://nazotoki-zepets.com/nazotokippu2026/ ）をご確認ください。

※予告なく営業時間を変更する場合がございます。ご了承ください。





■参加方法





■ご参加の皆さまへお願いとご注意

（1）多くの方にお楽しみいただくため、SNSなどによる「ネタバラシ」をされないようご協力をお願

いします。

（2）ご参加の際は、体調管理に十分にご注意ください。こまめな休憩等を心掛けてください。

（3）リアル謎解きゲームへのご参加には、2次元コードが読み取り可能で、インターネットが使用可能

なスマートフォンが必要です。また、LINEアプリを使用する必要があります。事前に取得してく

ださい。WEBへのアクセス等で発生する通信費は、参加者のご負担となります。

（4）阪神編、阪急編、北急編の各ゲームをクリアするまでの標準的な所要時間は、選択するルートによって異なりますが、5～7時間程度、完結編に関しては4時間程度です（休憩時間を除く）。

（5）事故防止のため、謎を解く際には他のお客様へのご配慮をお願いします。





■お客様からのお問い合わせ先

株式会社フラップゼロアルファ TEL.（06）4862-4210（平日10：00～17：00）

特設サイト（ https://nazotoki-zepets.com/nazotokippu2026/ ）





■運営

主催：阪神電気鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社、北大阪急行電鉄株式会社

企画・製作：謎解きゼペッツ（株式会社フラップゼロアルファ）





※スルッとQRttoは株式会社スルッとKANSAIの登録商標です。









阪神電気鉄道株式会社 https://www.hanshin.co.jp/





阪急電鉄株式会社 https://www.hankyu.co.jp/





北大阪急行電鉄株式会社 https://www.kita-kyu.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/5697a4a9ae0d1c5effc8f9ecaef88cec93de9d5e.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1