阪急×阪神×北急リアル謎解きゲームイベント「ナゾときっぷ2026」を3月14日（土）から順次開催します～電車に乗ってストーリーを追う謎解きシリーズ 第5弾！～
阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）、阪急電鉄株式会社（本社：大阪市北区、社長：嶋田泰夫）、北大阪急行電鉄株式会社（本社：豊中市、社長：奥野雅弘）は、リアル謎解きゲームイベント「ナゾときっぷ2026」の阪神編を3月14日（土）より、阪急編を3月16日（月）より、北急編を4月17日（金）より、それぞれ12月25日（金）まで開催します。また、3編すべての謎が解けた方には、4月17日（金）～2027年1月31日（日）の期間に完結編（ボーナスステージ）へのチャレンジができる特典をご用意しました。
本イベントは、「謎解きキット引換券付きデジタル1日乗車券」をスルッとQRttoでご購入いただき、指定の引換場所で「謎解きキット」を受け取ってご参加いただくものです。参加者は、阪神編は阪神電車、阪急編は阪急電車、北急編は北大阪急行に乗り、キットに記載された指示に従って各エリアを巡り、駅周辺の情報を手がかりに謎を解きながら物語を進めます。
主催する3社は、本イベントを通じて、沿線の新たな魅力を発見していただきたいと考えています。
本イベントの詳細は、次のとおりです。
体感型謎解きゲームイベント「ナゾときっぷ2026」について
■各編の名称
阪神編：服飾マダムの波乱万丈（テンヤワンヤ）
阪急編：あるホテルマンの最も長い休日（ロングバケーション）
北急編：間違いだらけの遊戯場（ゲームセンター）
完結編（ボーナスステージ）：謎の招待状と栄光の分岐点（ターニングポイント）
■販売および開催期間
阪神編：3月14日（土）～12月25日（金）
阪急編：3月16日（月）～12月25日（金）
北急編：4月17日（金）～12月25日（金）
完結編（ボーナスステージ）：4月17日（金）～2027年1月31日（日）
※謎解きキットが無くなり次第、販売終了となります。
※完結編（ボーナスステージ）は、阪神編・阪急編・北急編のすべてが解けた方のみがご参加いただけるもので、ご参加の際の1日乗車券は付いていません。
※1日乗車券のご利用日は、上記期間のうち、購入から3か月以内の任意の1日です。
■販売価格（税込・大人のみ）
［阪神編］2,700円 ［阪急編］2,800円 ［北急編］2,400円
■購入方法
スルッとQRttoのホームページ（ https://surutto-qrtto.com/ ）で会員登録を行った後、「謎解きキット引換券付きデジタル1日乗車券」を選択し、クレジットカードでご購入ください。
■謎解きキット引換場所
［阪神編］
・阪神電車各駅長室（大阪梅田駅・尼崎駅・甲子園駅・御影駅・神戸三宮駅・新開地駅）
・阪神西宮おでかけ案内所
・神戸三宮駅阪神電車サービスセンター
［阪急編］
・阪急電鉄 ごあんないカウンター
神戸線：
大阪梅田駅（3F西・3F東・2F西・茶屋町口）
十三駅、塚口駅、西宮北口駅、夙川駅、神戸三宮駅
宝塚線：豊中駅、石橋阪大前駅、川西能勢口駅、宝塚駅
京都線：淡路駅、北千里駅、茨木市駅、高槻市駅、桂駅、京都河原町駅
・阪急京都観光案内所・河原町（阪急京都河原町駅中央改札外）
・阪急ツーリストセンター大阪・梅田
［北急編］
・北大阪急行電鉄 箕面萱野駅（北改札口）
※営業時間は引換場所により異なります。
詳細は特設サイト（ https://nazotoki-zepets.com/nazotokippu2026/ ）をご確認ください。
※予告なく営業時間を変更する場合がございます。ご了承ください。
■参加方法
■ご参加の皆さまへお願いとご注意
（1）多くの方にお楽しみいただくため、SNSなどによる「ネタバラシ」をされないようご協力をお願
いします。
（2）ご参加の際は、体調管理に十分にご注意ください。こまめな休憩等を心掛けてください。
（3）リアル謎解きゲームへのご参加には、2次元コードが読み取り可能で、インターネットが使用可能
なスマートフォンが必要です。また、LINEアプリを使用する必要があります。事前に取得してく
ださい。WEBへのアクセス等で発生する通信費は、参加者のご負担となります。
（4）阪神編、阪急編、北急編の各ゲームをクリアするまでの標準的な所要時間は、選択するルートによって異なりますが、5～7時間程度、完結編に関しては4時間程度です（休憩時間を除く）。
（5）事故防止のため、謎を解く際には他のお客様へのご配慮をお願いします。
■お客様からのお問い合わせ先
株式会社フラップゼロアルファ TEL.（06）4862-4210（平日10：00～17：00）
特設サイト（ https://nazotoki-zepets.com/nazotokippu2026/ ）
■運営
主催：阪神電気鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社、北大阪急行電鉄株式会社
企画・製作：謎解きゼペッツ（株式会社フラップゼロアルファ）
※スルッとQRttoは株式会社スルッとKANSAIの登録商標です。
阪神電気鉄道株式会社 https://www.hanshin.co.jp/
阪急電鉄株式会社 https://www.hankyu.co.jp/
北大阪急行電鉄株式会社 https://www.kita-kyu.co.jp/
リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/5697a4a9ae0d1c5effc8f9ecaef88cec93de9d5e.pdf
発行元：阪急阪神ホールディングス
大阪市北区芝田1-16-1