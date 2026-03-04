ホワイトデー、まだ決まってない人へ。今年は、「縁起物」を配るという選択を。「チロルチョコまめべこ ばらまき10個セット」発売
福島県会津若松市の伝統工芸を手がける株式会社アカベコランド(代表取締役：渡邊 高章)は、2026年3月2日から3月14日まで、公式ECサイトにてホワイトデーキャンペーンを実施します。
メインビジュアル
ホワイトデー、何を渡すか迷っていませんか。
無難すぎてもつまらないし、攻めすぎても不安。
そんな声に応えるべく提案したいのが、「ホワイトデーに縁起物を贈る」という新習慣。
モチーフは幸せを運ぶ縁起物「赤べこ」。
それを、誰もが知る国民的お菓子「チロルチョコ」のデザインに落とし込み、気軽に渡せるプチギフトにしました。
商品は全部で5色展開。どの色を選んでもかわいらしく、好きな色を選んでもらう楽しさも、ランダムに配る楽しさもあります。かわいくて意味があり、自然と会話が生まれるプチギフトです。
重すぎないのに、ちょっと気が利いてる。そんな絶妙なバランスが、職場や友人グループでのホワイトデーシーンにぴったりです。
キャンペーン期間中は、当社ECサイト( https://akabekoland.buyshop.jp/ )で「【ホワイトデー限定】チロルチョコまめべこ ばらまき10個セット 送料無料特典」をご購入のかたにご用意し、まとめ買い需要にも対応します。
今年のホワイトデーに、“縁起物”という選択はいかがですか。
※本品にお菓子(チロルチョコ)は含まれません※
【キャンペーン概要】
期間 ： 2026年3月2日～3月14日
商品名 ： 【ホワイトデー限定】
チロルチョコまめべこ ばらまき10個セット 送料無料特典
(コーヒーヌガー2個／ミルク2個／ビス ブルー2個／
ビス ピンク2個／ビス イエロー2個)
価格 ： 各4,000円(税込)
サイズ ： 全長 約5cm×高さ 約3cm
素材 ： PVC
販売場所： 公式ECサイト等
BASE… https://akabekoland.buyshop.jp/
※ホワイトデーキャンペーンは公式ECサイトのみで実施いたします
チロルチョコまめべこ
【こんな方におすすめ】
ホワイトデーのばらまき商品を探しているかたに
職場での話題づくりに
じぶんへのご褒美ギフトに