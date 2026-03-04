福島県会津若松市の伝統工芸を手がける株式会社アカベコランド(代表取締役：渡邊 高章)は、2026年3月2日から3月14日まで、公式ECサイトにてホワイトデーキャンペーンを実施します。





メインビジュアル





ホワイトデー、何を渡すか迷っていませんか。

無難すぎてもつまらないし、攻めすぎても不安。

そんな声に応えるべく提案したいのが、「ホワイトデーに縁起物を贈る」という新習慣。

モチーフは幸せを運ぶ縁起物「赤べこ」。

それを、誰もが知る国民的お菓子「チロルチョコ」のデザインに落とし込み、気軽に渡せるプチギフトにしました。

商品は全部で5色展開。どの色を選んでもかわいらしく、好きな色を選んでもらう楽しさも、ランダムに配る楽しさもあります。かわいくて意味があり、自然と会話が生まれるプチギフトです。

重すぎないのに、ちょっと気が利いてる。そんな絶妙なバランスが、職場や友人グループでのホワイトデーシーンにぴったりです。





キャンペーン期間中は、当社ECサイト( https://akabekoland.buyshop.jp/ )で「【ホワイトデー限定】チロルチョコまめべこ ばらまき10個セット 送料無料特典」をご購入のかたにご用意し、まとめ買い需要にも対応します。





今年のホワイトデーに、“縁起物”という選択はいかがですか。





※本品にお菓子(チロルチョコ)は含まれません※









【キャンペーン概要】

期間 ： 2026年3月2日～3月14日

商品名 ： 【ホワイトデー限定】

チロルチョコまめべこ ばらまき10個セット 送料無料特典

(コーヒーヌガー2個／ミルク2個／ビス ブルー2個／

ビス ピンク2個／ビス イエロー2個)

価格 ： 各4,000円(税込)

サイズ ： 全長 約5cm×高さ 約3cm

素材 ： PVC

販売場所： 公式ECサイト等

BASE… https://akabekoland.buyshop.jp/

※ホワイトデーキャンペーンは公式ECサイトのみで実施いたします





チロルチョコまめべこ





【こんな方におすすめ】

ホワイトデーのばらまき商品を探しているかたに

職場での話題づくりに

じぶんへのご褒美ギフトに