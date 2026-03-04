HONOR、MWC2026においてロボットフォン、人型ロボット、Magic V6でAIビジョンを加速

ロボット工学のイノベーションからフラッグシップデバイスまで、MWC 2026でHONORがAIデバイスのエコシステムを拡大

スペイン、バルセロナ、2026年3月4日 /PRNewswire/ -- MWC 2026で、HONORは拡張人間知能（AHI）ビジョンを前進させ、Alpha Phone、Alpha Store、Alpha Labという3つの接続された柱を通じてALPHA PLANを加速させました。人間中心のAIへの長期的なコミットメントを基盤に、HONORはRobot Phoneを初公開しました。Robot Phoneは、エンボディド・インテリジェンスへの大胆な探求であり、将来のAIデバイスが動きと空間認識をどのように統合できるかを再考する新しいスマートフォンです。

この未来的なイノベーションに加え、HONORは折りたたみ式イノベーションの集大成となるMagic V6を発表しました。画期的なシリコンカーボンバッテリー技術、先進的なディスプレイ設計、AIによって強化された生産性が、これまでで最も洗練された折りたたみ式デザインに融合されています。新しいエコシステム・デバイスである HONOR MagicPad 4およびMagicBook Pro 14と併せて、これらの発表は、実際的な人間のニーズを中心にインテリジェントなハードウェアとソフトウェアを統合するというHONORのロードマップを強化するものです。





HONORの最高経営責任者（CEO）であるJames Liは次のように述べています。「人間中心（Human-centric）を灯台として、私たちはIQとEQという二つの光でAIの成長を導き、三つの知能を融合させています。Alpha PhoneでAIデバイスの新たなパラダイムを探求し、Alpha StoreでAIエコシステムの新たなパラダイムを支え、Alpha Labでシリコンカーボン文明の新たなパラダイムを構築しています。Alpha Planの三つの波を通じて必要な要素がすべて整った今、私たちは全速力でこの歩みを進めていきます。」

HONORのロボットフォンを覗いてみましょう新種のスマートフォン





ロボット・フォンは、エンボディドAIインタラクションにロボット級の動きと映画のような画像機能を組み合わせた新種のスマートフォンです。 画面や音声コマンドだけで反応するのではなく、HONORは比喩的に、次世代デバイスに脳だけでなく手や足も与え、AIと、モーションとカメラの動きによる、より物理的で表現力豊かなインタラクションを組み合わせています。静的なスマートフォンが提供できるものを超え、より人間的で表現力豊かなインタラクションを日常的なテクノロジーに持ち込み、その視点をリアルタイムで調整します。マルチモーダル知覚とは、音を識別し、動きを追跡し、視覚認識を維持することができることを意味し、より自然で感覚的、直感的なインタラクションモデルを作成するものです。

ロボットフォンはまた、より自然で表情豊かに感じられるようデザインされた、エンボディドAIインタラクションを導入しています。ロボット並みのモーションコントロールでユーザーをフォローする全角度AIビデオ通話をサポートしています。また、表情豊かにうなずいたり、頭を振ったりといった感情的なボディランゲージで反応し、音楽のビートに合わせて踊ることもできます。

スマートフォンにロボットを搭載するには、スペース、強度、重量をミクロのレベルで考え直す必要がありました。HONORは、折りたたみ式携帯電話で培った高性能素材と信頼性のノウハウをロボットフォンのエンジニアリングに応用し、極限まで小型化・高強度化した自社開発の超小型モーターを実現しました。HONORはモーターサイズを大幅に縮小することで、超小型の4DoFジンバルシステムを携帯電話に搭載することができ、ロボット級のエンボディド・モーションコントロールのハードウェア基盤を作り上げました。

このメカニカル・アーキテクチャは3軸ジンバルスタビライザーシステムをサポートし、ダイナミックな環境でもスムーズで正確な動きを実現します。スーパーステディ・ビデオモードは、動きの激しいシーンでの安定性を高め、AIオブジェクト・トラッキングは、ロボットフォンがリアルタイムでインテリジェントに被写体を追跡することを可能にします。AI SpinShotは、クリエイティブなコントロールをさらに拡大し、90°および180°のインテリジェントな回転運動をサポートし、片手での撮影でも、流れるような、映画のようなトランジションを実現します。

200MPセンサーとスタビライズド・ジンバル・カメラシステムを中心に構築されたロボットフォンは、ユーザーが一瞬を切り取るだけでなく、人生のストーリーを切り取ることをサポートするよう設計されています。手ぶれ補正、インテリジェント・トラッキング、そして映画のようなカメラの動きによって、スマートフォンのビデオとプロ並みのストーリーテリングとのギャップを埋めることを目指しています。

これらの機能を組み合わせることで、エンボディドAIがどのようにして新しい形のキャプチャとインタラクションを解き放つことができるかを実証します。そして、ロボットフォンを、よりインテリジェントで適応性の高いデバイスを目指すHONORの進化の決定的な一歩として位置づけることができます。HONORがALPHA PLANを前進させ続けるなか、エンボディド・インテリジェンスが次世代のモバイル技術をどのように形作るかをロボットフォンを通じて垣間見ることができます。

HONORについて

HONORは、世界有数のAIデバイス・エコシステム企業です。エージェントAI時代とその先において、AIエコシステムとすべての消費者の橋渡しをするために、人間とデバイスの相互作用に革命を起こすことにコミットしています。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com