HuaweiのLi Peng氏：5G-AとAIでエージェント型インターネット時代へ加速

バルセロナ（スペイン）、2026年3月4日 /PRNewswire/ -- MWC Barcelona 2026にて、HuaweiのICTセールス＆サービス担当シニア・バイス・プレジデント兼プレジデントであるLi Peng氏が、通信事業者が5G-AとAIの価値を最大化し、エージェント型インターネット時代に向けて加速する方法について基調講演を行いました。Li氏は、ネットワークがAIと融合していくにつれ、通信事業者は「5G-A×AI」へとアップグレードすることで接続価値を再定義できる機会があると提言しました。これにより、トラフィックや体験の収益化に加えて、AIサービスも収益化できるようになります。

業界価値の飛躍：10兆ドル規模のエージェント型インターネット時代へ

ここ数年で、モバイル業界は4Gから5Gへと着実に進化しており、一部の通信事業者は5G-Aの導入を開始しています。ネットワークがこれまで以上に強力になるにつれ、あらゆる種類の機器にインテリジェントなアプリケーションがもたらされるようになっています。

Li氏は次のようにコメントしています。「今年、私たちはエージェント型インターネット時代に入ります。ネットワークは、人をつなぐだけではありません。さらに、何千億ものエージェントもつなぐようになります。」しかし、今後10年間でエージェント・アプリケーションが台頭することで接続需要は増加し、ネットワークは単に人同士のコミュニケーションを支えるだけでなく、エージェント同士のコミュニケーションも支えるようになります。これにより、通信事業者はトラフィック提供から高付加価値サービス提供へと移行し、10兆ドル規模の新市場が開かれることになります。



Li Peng, Huawei's Senior Vice President and President of ICT Sales & Service, speaking at MWC Barcelona 2026



ビジネスモデルのアップグレード：ブランドと提供価値を高め、新たな収益源を開拓

ネットワーク機能の進化は、通信事業者のビジネスモデルの変化にもつながっていきます。5Gの商用化からこの7年間で、世界の300社超の通信事業者がトラフィックを収益化する新しいパッケージを立ち上げており、これが収益とユーザー数の双方の拡大に寄与しています。

5Gネットワークの成熟が進むにつれ、体験（エクスペリエンス）の収益化 は通信事業者の成功にとって一層重要になります。 5G SAと5G-Aは、30社超の主要通信事業者が、速度や遅延などを収益化する体験ベースのパッケージを立ち上げるために活用してきた、より多様なネットワークリソースを提供します。

リソースを動的にスケジューリングすることで、通信事業者は「ベストエフォート」型のサービスを超えて、決定論的な体験を提供できるようになります。これにより、ブランド評価の向上や、プレミアムサービスに対するユーザーの支払い意欲の強化につながります。カスタムロゴ表示や多段階のスピードブーストといったサービスを提供することで、通信事業者は重要な局面でネットワーク性能を保証し、ネットワーク品質に対するユーザーの認識を高めることができます。

コネクティビティとAIサービスの融合：AIを活用した消費者向け、家庭向け、企業向けサービスで新たな成長可能性を解き放つ

Li氏はまた、通信事業者がAIモデルを適用することで主要サービスをどのように変革し、消費者満足度をどのように向上できるのかについても説明しました。

・消費者向けAI ：まず、AIを従来の通話サービスに組み込むことができます。現在、世界には54億人の通話サービス利用者がおり、AIを活用することで、文字起こし、翻訳、AIアシスタントなどの機能を利用できるようになります。これらの機能の多くは、すでに中国や韓国で大規模な商用利用に入っています。さらに、エージェント時代へのポータルとしてAIフォンを投入する通信事業者が増えています。これらの端末は、多くの通信事業者にとって最大の収益源であるB2Cサービスをアップグレードするために活用されています。

・家庭向けA ：家庭用ブロードバンドを超ギガビット級へアップグレードする通信事業者の最近の取り組みに加え、スマートホームサービスを実現するためのAI導入も進んでいます。例えば、アクセラレーション・アシスタントは、ゲームやライブストリーミングなどの主要サービスにおいて、決定論的な速度を保証できます。ネットワーク・アシスタントは、Wi-Fiの最適化を支援し、音声コマンドでネットワーク障害の解決を行えるようにします。AIライフスタイル・アシスタントも、従来サービスから新たな価値を引き出したい通信事業者にとって有望な選択肢です。AIを動画・ストレージサービスと統合することで、例えば、デバイス間で共有できるクラウドベースの家族アルバムを自動生成するといったことが可能になります。

・企業向けAI ：産業分野では、5G-AとAIの融合により、中核業務フローを変革し、生産効率を大幅に改善できます。例えば、柔軟な製造では、AI対応工場は数秒で需要に対応し、数分で新しい生産計画を立て、数時間で新製品を提供できるようになります。

新しいビジョン：AIサービスで通信事業者のポートフォリオ強化を支援

Li氏は次のようにコメントしています。「今後を見据えると、5G-AとAIによって解き放たれる機会は、まだ数多く残されています。また、通信事業者は、大規模IoTや具現化AI（embodied AI）のような将来アプリケーションを探索する上で最適な立場にあります。」さらに、こうした機会を捉えるために、通信事業者が取るべき3つの行動も提言しました。第一に、通信事業者は、すべてのサービス、デバイス、周波数帯域を5G-Aへ進化させ、活況あるネットワーク・エコシステムを構築すべきです。第二に、通信事業者はB.O.M.（ビジネス、オペレーション、マネジメント）領域にAIを導入すべきです。これにより、多様なO&Mサービスの基盤が整います。第三に、通信事業者は、将来のネットワーク・アーキテクチャの進化を支えるために、インフラへ知能を組み込むべきです。」

最後にLi氏は次のように述べています。「Huaweiは通信事業者と緊密に協力し、5G-AとAIを最大限に活用して、AIサービスプロバイダーへの進化を支援する用意があります。当社は、マルチエージェント協調プラットフォームを通じて、通信事業者の主要サービスのアップグレードを支援できます。また、より効率的なオペレーションを実現するために、AI中心のネットワーク構築も支援できます。力を合わせれば、新たな機会の世界を解き放ち、将来ネットワークに向けた強固な基盤を築くことができます。」

MWC Barcelona 2026は、3月2日から3月5日まで、スペイン・バルセロナで開催されます。イベント期間中、Huaweiはフィラ・グラン・ビアのホール1のスタンド1H50で、最新の製品とソリューションを展示します。

エージェント型ネットワークの時代が急速に近づいており、5G-Aの大規模な商用導入が加速しています。Huaweiは、5G-Aの可能性を最大限に引き出し、6Gへの進化の道を切り開くために、世界中の通信事業者やパートナーと積極的に連携しています。また、インテリジェントなサービス、ネットワーク、ネットワークエレメント（NE）を実現するAI-Centric Networkソリューションを提供し、レベル4自律型ネットワーク（AN L4）の大規模展開を加速させるとともに、AIを活用して中核事業のアップグレードを進めています。他の業界プレーヤーとも連携し、完全にインテリジェントな未来に向けて、価値主導型ネットワークとAIコンピューティング・バックボーンを創出していきます。

詳細については、以下をご覧ください。https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com