「京王トレインポイント」×「京王パスポートカード」×「京王NEOBANK」３月４日（水）から京王沿線での新生活を応援するキャンペーンを実施します！

京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：都村 智史、以下「京王電鉄」）と、株式会社京王パスポートクラブ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：古屋 圭子、以下「京王パスポートクラブ」）は、「京王トレインポイント」「京王パスポートカード」「京王NEOBANK」の３つのサービスにおいて、京王沿線での新生活を応援するキャンペーン（以下「本キャンペーン」）を３月４日（水）から４月３０日（木）まで実施します。本キャンペーンは、京王沿線で新生活を始める皆さまが京王グループのポイントサービスを利用し、より充実した沿線生活を送っていただくことを目的に実施するもので、期間中に３つのサービスにおいてそれぞれ条件を達成することで、京王トレインポイント・京王ポイントを合計最大４,４００ポイント※プレゼントします。「京王トレインポイント」では新規登録された方に京王トレインポイントを２００ポイント、さらに抽選で１，０００名に１，０００ポイントプレゼント、「京王パスポートカード」ではデジタルポイントカードに新規入会された方に京王ポイントを２００ポイントプレゼント、「京王NEOBANK」では口座開設＋円預金残高３万円以上で京王ポイントを３，０００ポイントプレゼントします。※最大ポイント（４，４００ポイント）は３つのサービスの条件全てを達成した場合「京王トレインポイント」「京王パスポートカード」「京王NEOBANK」は、今後もサービス間連携を強化することで、京王線沿線をご利用されるお客さまの日々の暮らしをより便利にするサービスを目指してまいります。１．「新生活応援キャンペーン」について（１）概要京王グループが提供する「京王トレインポイント」「京王パスポートカード」「京王NEOBANK」において、京王沿線での新生活を応援するために、キャンペーン期間中に下表の通り京王トレインポイント・京王ポイントを合計最大４,４００ポイント※プレゼントします。※最大ポイント（４，４００ポイント）は３つのサービスの条件全てを達成した場合（２）キャンペーン期間３月４日（水）〜４月３０日（木）（３）キャンペーン一覧