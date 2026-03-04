こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「京王トレインポイント」×「京王パスポートカード」×「京王NEOBANK」３月４日（水）から京王沿線での新生活を応援するキャンペーンを実施します！
京王トレインポイント・京王ポイント 合計最大４,４００ポイントをプレゼント
≪ビジュアルイメージ≫
本件に関するお問合わせ先
【報道関係者のお問い合わせ先】 京王電鉄 広報部
TEL.０４２−３３７−３１０６ Mail：koho.pub@keio.co.jp
京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：都村 智史、以下「京王電鉄」）と、株式会社京王パスポートクラブ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：古屋 圭子、以下「京王パスポートクラブ」）は、「京王トレインポイント」「京王パスポートカード」「京王NEOBANK」の３つのサービスにおいて、京王沿線での新生活を応援するキャンペーン（以下「本キャンペーン」）を３月４日（水）から４月３０日（木）まで実施します。
本キャンペーンは、京王沿線で新生活を始める皆さまが京王グループのポイントサービスを利用し、より充実した沿線生活を送っていただくことを目的に実施するもので、期間中に３つのサービスにおいてそれぞれ条件を達成することで、京王トレインポイント・京王ポイントを合計最大４,４００ポイント※プレゼントします。「京王トレインポイント」では新規登録された方に京王トレインポイントを２００ポイント、さらに抽選で１，０００名に１，０００ポイントプレゼント、「京王パスポートカード」ではデジタルポイントカードに新規入会された方に京王ポイントを２００ポイントプレゼント、「京王NEOBANK」では口座開設＋円預金残高３万円以上で京王ポイントを３，０００ポイントプレゼントします。
※最大ポイント（４，４００ポイント）は３つのサービスの条件全てを達成した場合
「京王トレインポイント」「京王パスポートカード」「京王NEOBANK」は、今後もサービス間連携を強化することで、京王線沿線をご利用されるお客さまの日々の暮らしをより便利にするサービスを目指してまいります。
１．「新生活応援キャンペーン」について
（１）概要
京王グループが提供する「京王トレインポイント」「京王パスポートカード」「京王NEOBANK」において、京王沿線での新生活を応援するために、キャンペーン期間中に下表の通り京王トレインポイント・京王ポイントを合計最大４,４００ポイント※プレゼントします。
※最大ポイント（４，４００ポイント）は３つのサービスの条件全てを達成した場合
（２）キャンペーン期間
３月４日（水）〜４月３０日（木）
（３）キャンペーン一覧
（４）専用サイト
ＵＲＬ：https://www.keio.co.jp/area/event/shinseikatsu2026/
２．お客さまのお問い合わせ先
京王お客さまセンター ＴＥＬ．０３−３３２５―６６４４（９：００〜１８：００）
【参考１】京王トレインポイントについて
京王アプリ内の京王トレインポイント専用ページにおいて会員登録（無料）したＰＡＳＭＯで当社線をご乗車いただくと、乗車区間や回数にかかわらず、１回のご乗車ごとにポイントが貯まるサービスです（定期区間は除く）。大人会員は、ご利用運賃の５％分の「トレインポイント」を、小児会員は、ご利用運賃の５０％分の「トレインポイント」をいずれも乗車の最短３日後に付与いたします。
乗車によって獲得した「トレインポイント」は、京王ポイントに交換、ＰＡＳＭＯにチャージ、京王NEOBANKに交換することができます。詳しくは、専用ホームページをご覧ください。
ＵＲＬ：https://www.keio.co.jp/keiotrainpoint/index.html
【参考２】京王パスポートカードについて
京王パスポートカードとは、京王沿線約７５０店舗で、お得にお買い物ができるカードです。 京王パスポートデジタルポイントカードはお手持ちのスマートフォンから即時に発行し、すぐに京王ポイント対象店にて京王ポイントを貯めることが出来ます。※ポイントのご利用には会員登録が必要です。
ＵＲＬ：https://www.keio-passport.co.jp/card/passport_digitalpoint.html
【参考３】京王NEOBANKについて
京王NEOBANKは、株式会社京王パスポートクラブが住信SBIネット銀行株式会社を所属銀行とする銀行代理業者として、契約締結の媒介を行う銀行サービスです。
スマートフォンに京王NEOBANKアプリをインストールして必要情報を入力することで手軽かつスピーディーに銀行口座を開設することができ、住信SBIネット銀行が提供する預金や振込、ATMなどの銀行サービスをスマートフォン１つでご利用いただけます。
本サービスは京王パスポートカード会員を対象としており、銀行サービスのご利用、住宅ローンの借入等により、京王グループをはじめとする京王沿線対象店舗で使える京王ポイントが貯まります。詳しくは、京王NEOBANK公式サイトをご覧ください。
ＵＲＬ：https://www.keio-passport.co.jp/neobank/index.html
