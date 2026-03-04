韓国発グローバルショートドラマプラットフォーム「Vigloo」、制作会社に売上やAI分析の視聴データを提供する統合システムを発表











「Vigloo Studio ダッシュボード」は、コンテンツパートナーである制作会社に向けて、コンテンツの売上構成、控除項目、精算金額などの精算構造を透明性高く公開するだけでなく、視聴者数、エピソード別の離脱率、国別の視聴比率などのパフォーマンスデータまで提供するシステムです。コンテンツプラットフォームが制作会社に対し、精算構造と成果データを統合システムとして公開する取り組みは、業界初の事例となります。「Vigloo Studio ダッシュボード」は単なるデータの閲覧機能を超え、AIベースの自動成果分析機能を組み合わせている点で差別化されています。作品別のパフォーマンス評価の算出や、エピソードごとの成果の自動診断、リリース後3か月間のトレンド分析レポートを提供することで、データを「解釈可能な戦略的情報」へと転換しました。これにより、制作会社は成果をより明確に理解し、次回作の企画や拡張戦略を主導的に設計することが可能となります。「Vigloo」はこれを機に、透明性とデータに基づく意思決定を核心価値とする制作パートナーシップモデルを強化していく計画です。単なるコンテンツ流通にとどまらず、プラットフォームとクリエイターがデータを共有し、共に成長する構造を本格化させていきます。「Vigloo Studio ダッシュボード」の担当者は、「これまでプラットフォームと制作会社の間には、成果データに関する情報の非対称性が存在していました」とした上で、「単に数値を共有するシステムではなく、クリエイターが自身の成果を正確に理解し、次の戦略を設計できるよう支援するツールです」と説明します。さらに、「AI分析機能を通じて制作会社が作品の成果を直接把握できるよう支援し、長期的にはデータに基づく制作環境を定着させることが目標です」とコメントしています。また年内には、AIベースの成果予測モデルやジャンル別・国別の比較分析機能を追加する予定です。さらに、パートナー各社の作品を基準とした「Top5ベンチマーク比較機能」や「視聴パターンの深層分析機能」を導入し、制作会社がより客観的に成果を診断できる環境を整備していく予定です。■「Vigloo」について「Vigloo（ビグルー）」は、多様なジャンルのオリジナルショートドラマを提供する、グローバルショートドラマプラットフォームです。韓国語、英語、日本語、中国語を含む10の言語でサポートしており、現在、韓国と日本、アメリカにおけるオリジナル作品を含め350作品を超えています。2024年9月には日本でのオリジナルドラマを公開し、より一層日本における作品の充実に力を入れています。ロマンス、スリラー、コメディー、推理、バラエティなど様々なジャンルの作品を取り揃え、一部の作品は全話無料で配信しています。各作品は1話が1〜2分の縦型ショート動画で構成されており、仕事や家事・育児などで忙しい方でもスキマ時間で、いつでもどこでも刺激的な作品を楽しめます。ショートドラマ制作パートナー募集中！「Viglooの代表作品」となる作品を制作・発掘しグローバルに届けていくパートナー企業様を募集しております。・グローバルに挑戦するショートドラマをViglooと共に制作したい・既に制作済みのショートドラマ作品があり、Viglooでも配信したい上記のような企業様がいらっしゃいましたら、下記フォームよりご連絡をお願いいたします。https://tally.so/r/wLYGkO■Spoonlabsについて・日本本社所在地：100-0005 東京都 千代田区 丸の内 1-6-5 丸の内北口ビル 9F・韓国本社所在地：06232 ソウル特別市 江南区 駅三洞 825-22 13F・代表取締役：崔 赫宰