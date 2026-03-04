こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ストリートバスケの感性と高機能が融合！「TIGORA×AKTR」2026春夏コレクション3月6日より順次発売
〜今シーズンは「迷彩柄」がテーマ。ジュニア向け待望の“ガールズカラー”も新登場！〜
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、プライベートブランド「TIGORA（ティゴラ）」と、バスケットボールアパレルブランド「AKTR（アクター）」とのコラボレーション第７弾を全国のスポーツデポ、アルペンおよびオンラインストアにて3月6日より順次発売いたします。
■コレクションの背景：FASHION×FUNCTIONのシームレスな融合
本コラボレーションは、アルペングループの「スポーツをもっと身近に」というパーパスと、AKTR の「バスケットボールを楽しむ全ての人たちのために」という想いが共鳴し、今回で７シーズン目を迎えました。
TIGORAが誇る高い機能性と、AKTRのストリート感溢れるファッション性を融合。オンコートからオフコートまで、シーンを問わず自分らしいスタイルを楽しめるラインナップとなっています。
■2026春夏コレクションの見どころ
1. テーマは「迷彩柄（CAMO）」
今シーズンは、文字の中にカモフラージュ柄を配したロゴデザインや、バスケットボールのテクスチャをミックスしたオリジナルの総柄など、遊び心のある「迷彩」を主役に据えています。
2. ジュニア待望の“ガールズフォーカス”カラー
「もっとかわいいカラーが欲しい」という声に応え、ジュニアアパレルにはイエロー、ピンク、ターコイズブルーなどのガールズカラーを新採用。リンクコーデなどより幅広い層のプレイヤーが楽しめる展開となっています。
3. 屋外プレーを支える「標準搭載機能」
すべてのTシャツに、春夏に欠かせない「吸水速乾」および「UVカット」機能を搭載。厳しい日差しの中でのプレーも快適にサポートします。
■ピックアップアイテム（一例）
・TIGORA×AKTR LOGO Tシャツ
文字の中にオリジナルの迷彩柄を配した、細部までこだわり抜いた一枚。
カラー：SAND,PUROLE,WHITE,GREEN
サイズ： S,M,L,XL,2XL,3XL
価格 ：2,999円(税込)
・TTIGORA×AKTR B.B CAMO ショーツ
セットアップでも着用可能なオリジナル迷彩柄ショーツ。
カラー：BLUE GRAY×BEIGE,GREEN×PURPLE, GRAY×BLACK
サイズ： S,M,L,XL,2XL,3XL
価格 ：3,499円(税込)
・TIGORA×AKTR ジュニア B.B CAMO Tシャツ
バスケットボールのテクスチャを加えた迷彩柄を採用したオリジナルグラフィックTシャツ。
カラー： BLUE GRAY×BEIGE,GREEN×PURPLE, GRAY×BLACK
サイズ： 130,140,150,160
価格 ：2,499円(税込)
・TIGORA×AKTR ジュニア HOOP MOTION Tシャツ
バスケットの動きを可視化したグラフィックにターコイズブルーなどジュニア限定の新色が登場。
カラー：PALE YELLOW,TURQUOISEBLUE,SAND, WHITE,BLACK
サイズ：130,140,150,160
価格 ：2,999円(税込)
■商品概要
発売日：2026年3月6日（金）より順次発売
販売店舗：全国のスポーツデポ、アルペンおよび公式オンラインストア
公式特設ページ：https://store.alpen-group.jp/product/tigora/aktr/
■起用モデルについて
澁田怜音さん
Bリーグで活躍するプロバスケットボール選手。高い身体能力とエネルギッシュなプレーが魅力。
身長：176cm
着用サイズ：TOPS XL/SHORTS L
シューズ：27cm
公式Instagram：https://www.instagram.com/s.leeeeon/
窪田真優さん
トヨタ紡織サンシャインラビッツに所属するプロバスケットボール選手。
身長：169cm
着用サイズ：TOPS L/SHORTS M
シューズ：26cm
公式Instagram：https://www.instagram.com/_mayulucy_/
HARUAさん
日本で最も歴史と実績を誇るプロフリースタイルバスケットボールチーム【侍 BALLERS】ジュニアチームに所属。国内外のステージで磨き上げたスキルと表現力で、唯一無二のパフォーマンスを発信している。
身長：150cm
着用サイズ：TOPS 160/SHORTS 140
シューズ：25cm
公式Instagram：https://www.instagram.com/hanarutoo/
HANAMIさん
2013年生まれ、小学校低学年からバスケットボールを始める。周囲からは「ナナ・ハナ」と呼ばれる双子の姉。ポジションはSF。KAGO TOKYO、日本橋MBC女子所属。
身長：159cm
着用サイズ：TOPS 160/SHORTS 140
シューズ：25cm
NANAMIさん
2013年生まれ、小学校低学年からバスケットボールを始める。周囲からは「ナナ・ハナ」と呼ばれる双子の妹。ポジションはPG。KAGO TOKYO、日本橋MBC女子所属。
身長：156cm
着用サイズ：TOPS 160/SHORTS 140
シューズ：25cm
AKTRとは
「AKTR」は、『バスケットボールを楽しむ全ての人たちのために』を掲げて、日本で生まれたスポーツアパレルブランド。バスケットボールを競技としてだけではなく、純粋に楽しむものとして再定義したいという思いで日々進化を続けるこのブランドは、 今やストリートボール界を中心に、新たなスタイルを生み出すメインストリームとなっている。
TIGORAとは
TIGORA（ティゴラ）は半世紀以上に渡ってスポーツに携わってきたアルペンが、“多くの方にもっと手軽 にスポーツ用品を手に取ってほしい”という想いから、高機能なスポーツアイテムを、高いコストパフォーマンスで展開しているプライベートブランドです。
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
