シリーズ累計販売数約8万点「TIGORA トレッキングポール」からわずか150gスマホ並みの軽さを実現したフルカーボンモデルと軽さと丈夫さが魅力の高剛性な超々ジュラルミンモデルが登場

シリーズ累計販売数約8万点「TIGORA トレッキングポール」からわずか150gスマホ並みの軽さを実現したフルカーボンモデルと軽さと丈夫さが魅力の高剛性な超々ジュラルミンモデルが登場