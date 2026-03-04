こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
シリーズ累計販売数約8万点「TIGORA トレッキングポール」からわずか150gスマホ並みの軽さを実現したフルカーボンモデルと軽さと丈夫さが魅力の高剛性な超々ジュラルミンモデルが登場
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、プライベートブランド「TIGORA（ティゴラ）」より、素材や形状にこだわり抜いた「トレッキングポール」3種を3月6日（金）から、アルペンマウンテンズ、アルペンアウトドアーズ、スポーツデポ・アルペン、公式オンラインストアにて販売開始いたします。
■本格的な山歩きからハイキングまで。歩行を支える「軽さ」と「強さ」の両立
今回発売するトレッキングポールは、徹底的に軽さを追求したフルカーボンシャフトのI型モデルと、航空機などにも使用される高強度素材「超々ジュラルミン（A7075）」を採用したアルミ製のI型モデルとT型モデルの計3種。初心者から経験者まで、用途や好みに合わせて最適な一本をお選びいただけます。
1. カーボン製I型トレッキングポール
価格 ：￥5,999円(税込)
カラー：ブラック
「軽さ」にこだわり抜いた、最上位の操作性。
・フルカーボンシャフト採用:
カーボン繊維強化樹脂を使用し、
わずか150gという圧倒的な軽量性を実現しました。
※キャップを含まない重量です。
・衝撃吸収性:
アルミ製と比較して振動吸収に優れており、長時間のスイングや
地面への突き出しによる腕・上半身への疲労を最小限に抑えます。
・素早い握り替え:
握りやすいメイングリップに加え、アンダーグリップを搭載。
急な斜面の変化にも、長さを変えることなく瞬時に対応可能です。
ブラック：
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=7814070306-0001&bid=0013
2. アルミ製I型トレッキングポール
価格 ：￥3,499円(税込)
カラー：ブラック、ブルー
トップクラスの強度を誇る「超々ジュラルミン」モデル。
・高剛性A7075素材:
一般的なアルミ合金（6061）よりも硬度・強度に優れた「Extra super duralumin（7075）」を採用。
荷重がかかるシーンでも安心して使用できます。
・200gの軽量設計:
強度を保ちつつ、アルミモデルとしての軽さを両立しました。
※キャップを含まない重量です。
ブラック：
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=7814070106-0001&bid=0013
ブルー：
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=7814070206-0001&bid=0013
3. アルミ製T型トレッキングポール
価格 ：￥2,999円(税込)
カラー：ブラック、ブルー
安定感と汎用性を備えた、状況を選ばない1本。
・ハイブリッドグリップ:
I型・T型両方の機能を備えたグリップ形状を採用。
平坦な道ではT型として上から荷重をかけ、斜面ではI型として握るなど、状況に応じた使い分けが可能です。
・タフな仕様:
I型同様に超々ジュラルミンを採用し、
タフなトレッキング環境をサポートします。
ブラック：
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=7812075006-0001&bid=0013
ブルー：
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=7812075106-0001&bid=0013
■共通の機能特長
・アンダーグリップ搭載:
全モデルにアンダーグリップを配し、高低差のある場所での利便性を向上。
・快適なストラップ:
肌なじみが良く、フィット感に優れたポリエステル製ストラップを採用。
・シンプル操作で伸縮自在:
長さ調節は信頼性の高いスクリュー式（90〜120cm）、収納時は60cmとコンパクトに持ち運び可能です。
■商品詳細
※一本ずつの販売となります。
発売日: 2025年3月6日（金）
取扱店舗：
アルペンマウンテンズ
アルペンアウトドアーズ（エッセンシャルストア含む）
スポーツデポ・アルペン（トレッキング用品取扱店）
アルペン公式オンラインストア
商品一覧：
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?udns=0&sort=5&pgi=00002654
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/