講演依頼のスピーカーズ【Speakers.jp】に『限界の扉』空手家／格闘家 角田 信朗氏の講演会講師インタビューを掲載
株式会社タイムが運営する、講演依頼のスピーカーズ（https://www.speakers.jp/）で、2026年3月3日に空手家／格闘家の角田 信朗氏の講演会講師インタビューを掲載いたしました。
https://www.speakers.jp/results/interview/kakuda-nobuaki_interview/
角田 信朗氏について(https://www.speakers.jp/speaker/kakuda-nobuaki/)
子供の頃はいじめられっ子であった反動から、空手を習うようになる。
高校２年で極真空手の芦原道場に入門。
関西外語大学卒業後サラリーマンとして働きながら空手を続け、K-1ファイター・競技統括やレフェリー、タレント、俳優、歌手としても活躍。正道会館空手総本部師範。近年はボディビルダーとしても活躍し、2016年「大阪ボディビルフィットネス選手権大会」では三冠完全優勝を達成。
2022年「日本マスターズボディビル選手権大会」60歳以上級とオーバー オール60～80歳級で2冠を達成。同年11月スペインで開催された「IFBB世界選手権」ではマスターズ60歳以上級で5位に入賞。
中学・高校の英語教員免許を持つ文武両道の万能ファイター。
講演依頼のスピーカーズでは、人気講師が講演でどのようなことを語るのか、講演会講師インタビューでご紹介しております。
会社名：株式会社タイム（Speakers.jp運営会社）
代表者：代表取締役 星野益八郎
所在地：東京都渋谷区恵比寿4-22-10
事業内容：講演会、セミナー等各種イベントへのキャスティング
