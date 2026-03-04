自動車用トラクションモーター 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年02月27に「自動車用トラクションモーター市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。自動車用トラクションモーターに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
自動車用トラクションモーター市場の概要
自動車用トラクションモーター 市場に関する当社の調査レポートによると、自動車用トラクションモーター 市場規模は 2035 年に約 836億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 自動車用トラクションモーター 市場規模は約 188 億米ドルとなっています。自動車用トラクションモーター に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 14.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、自動車用トラクションモーターの市場シェア拡大は、OEMによる電動化への大規模な投資と、モーターの長期的なサプライチェーンの構築によるものです。さらに、インド政府は電気自動車の製造とプラットフォームへのOEM投資を促進するための取り組みを強化しています。例えば、2024年9月には、EVの普及と製造の加速に重点を置いたPM E-DRIVEスキーム2024-2028年を開始しました。
自動車用トラクションモーターに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/automotive-traction-motor-market/114061
自動車用トラクションモーターの市場調査では、厳格な排出規制やゼロカーボン政策、そしてモーターの効率と性能の急速な向上により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。
しかし、ネオジム、ジスプロシウム、その他の希土類元素などの原材料費の高騰やサプライチェーンの不安定さが、今後数年間の市場成長を制限すると予想されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343136/images/bodyimage1】
自動車用トラクションモーター市場セグメンテーションの傾向分析
自動車用トラクションモーター 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自動車用トラクションモーター の市場調査は、モータータイプ別、出力定格別、車両タイプ別、冷却方法別と地域に分割されています。
自動車用トラクションモーター市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-114061
自動車用トラクションモーター市場はモータータイプ別に基づいて、永久磁石同期電動機(PMSM)、交流誘導電動機(ACIM)、その他に分割されています。これらのうち、永久磁石同期電動機セグメントは、優れた効率と電力密度により、予測期間中に70%を占めると予想されています。PMSMは、低速でも高いトルクを発揮し、コンパクトな設計でエネルギー効率も向上するため、現代の電気自動車に広く使用されています。さらに、磁性材料、冷却システム、モーター制御エレクトロニクスの継続的な改良も市場の成長を支えています。
