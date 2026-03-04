防衛電子機器市場は、近代化、サイバー防衛システム、スマート戦場技術に牽引され、堅調な年平均成長率（CAGR）6.07％で拡大し、2035年までに2893億6000万米ドル規模に達する見込み

防衛電子機器市場は、近代化、サイバー防衛システム、スマート戦場技術に牽引され、堅調な年平均成長率（CAGR）6.07％で拡大し、2035年までに2893億6000万米ドル規模に達する見込み