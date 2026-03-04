コマニー能美工場、”共創が生まれる間（ま）”をテーマにオフィスを全面刷新、3月13日（金）に対面とオンラインでオープニングセレモニーを開催
間仕切りで新たな価値を創造する間づくりカンパニーのコマニー株式会社（本社：石川県小松市、代表取締役社長執行役員：塚本健太）は、同社の間づくり研究所の主催で2026年3月13日に当社の能美工場内のオフィスエリアについて「Co?Scape～共創が生まれる間～」をコンセプトにリニューアルした内容について対面とオンラインイベントで紹介することをお知らせします。
コマニー能美工場では、令和6年能登半島地震を機に、従来の“工場オフィス”を超える新たなワークプレイスづくりに取り組んできました。木製品専用工場で培った技術と木の温もりを活かし、「Co?Scape～共創が生まれる間～」をコンセプトに全面リニューアルを実施。暗く狭い昭和のオフィスから、社員同士・部門・お客様が自然につながり、創造性が生まれる開放的な空間へと生まれ変わりました。
新オフィスは、工場のいわゆる“3K/5K（きつい・汚い・危険等）”のイメージを覆す明るく心地よい空間が特徴で、木質素材を取り入れたレイアウトや人が集まる場づくりなど、能美工場ならではのこだわりが随所に活かされており、働く人の「最幸（さいこう）の職場」であると同時に、お客様を迎える“魅せる工場”としての価値も創出しました。
このたびの完成を記念し、3月13日16時からオープニングセレモニーを開催します。また、今回の取り組みを広くご紹介するため、オンライン（Zoomウェビナー）でのライブ公開も行います。工場だからこそ実現した新しい働き方を、ぜひご覧ください。
■現地取材（参加）のお申し込みは、下記情報をメールまたはお電話にてご連絡ください。
【お申込み期日：3月12日 12時まで】
(1)取材会社名・担当者名、取材者担当者の(2)E-mailと(3)電話番号
取材受付担当：広報課 comany-pr@po.comany.co.jp Tel：0761-21-1201
■セレモニー会場について
コマニー株式会社 能美工場 ２階
〒923-1101 石川県能美市粟生町西60-2
https://maps.app.goo.gl/5zUfWrFEAgFCWadf8
■ Zoomウェビナーお申し込み先 ※お申込み期日 3月12日12時
下記URLもしくはQRコード
https://x.gd/j21OT
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343221/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343221/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343221/images/bodyimage3】
