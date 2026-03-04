台湾旅行を「目的別」に検索できる新機能を公開
株式会社AIR PLANNING（本社：東京都千代田区平河町1-3-6 BIZMARKS麹町2F）は、台湾企画旅行ブランド「台湾散歩」において、台湾旅行プランを「旅の目的／特徴」別に検索できる新機能を2026年3月３日に公開いたしました。https://tabi-time.com/taiwan/
本リニューアルにより、台湾旅行プランを検討するお客様は、目的やテーマに応じて最適なモデルコースをスムーズに探すことが可能になります！
■ 新検索カテゴリー一覧
＊台湾旅行おすすめプラン
＊台湾旅行モデルコース
＊台湾旅行オーダーメイド
＊台湾社員旅行・団体旅行
＊台湾縦断旅行
＊台湾一周旅行
＊台湾家族旅行
＊台湾鉄道の旅
＊台湾歴史の旅
＊台湾美食の旅
＊台湾阿里山の旅
＊台湾日月潭の旅
＊台湾・タイ 二か国の旅
＊出発地別 台湾おすすめプラン
観光、研修、団体旅行、テーマ型旅行など、旅行目的ごとに検索できる構造となっております！
■ 「行き先」ではなく「旅の目的」から探す時代へ
近年、台湾旅行のニーズは多様化しています。単なる観光地巡りではなく、社員旅行として台湾を訪問したい、大学ゼミ研修で企業訪問を組み込みたい、台湾鉄道をテーマに巡りたい、美食を中心に行程を組みたいといった具体的な目的から旅行を検討されるケースが増加しています。
今回のリニューアルは、こうしたニーズに対応するためのサイト構造改革です。
■ 「台湾散歩」とは
「台湾散歩」は、株式会社AIR PLANNINGが商標登録（登録第6728716号）している台湾旅行専門のサブブランドです。「旅の目的地を“プラン”するのではなく、お客様自身の“歩幅”に合わせて台湾を歩くように旅する」その理念のもと、既製品のパッケージツアーではなく、目的から逆算して設計する台湾企画旅行を提供しております。
■ 台湾旅行を“設計する”というポジション
株式会社AIR PLANNINGは、台湾旅行を販売する会社ではなく、台湾訪問を設計する会社です。観光旅行はもちろん、台湾社員旅行、団体旅行、視察旅行、研修旅行、テーマ型旅行まで幅広く対応しております。
今後も「台湾散歩」は、台湾旅行の探し方そのものを進化させ、企画型台湾旅行の価値を発信してまいります
「株式会社AIR PLANNING」について
【企業情報】
所在地：東京都千代田区平河町1-3-6BIZMARKS麹町2F
代表者：代表取締役 張 桐
設立日：2020年9月
事業内容：
・トラベルメディア事業
・訪日インバウンド事業
・広告事業
AIR PLANNING公式サイト：https://air-planning.co.jp
旅の総合予約サイト「旅TIME」：https://tabi-time.com
台湾観光情報サイト「旅OMOI」：https://tabi-omoi.com
国内旅行予約サイト「旅SATO」：https://tabi-sato.com
海外現地ツアー予約サイト「旅NAKA」：https://tabi-naka.com
訪日台湾観光客専用サイト「東洋企劃」：https://www.tabi-sato.com/zh/japanplanning
