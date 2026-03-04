現役の刀鍛冶がイラストで解説『はがねのたね 刀鍛冶から見た初心者にもわかりやすい名刀鑑賞の手引き』2026年3月4日発売
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『はがねのたね 刀鍛冶から見た初心者にもわかりやすい名刀鑑賞の手引き』を2026年3月4日（水）より全国書店にて発売いたします。
名刀の見方を分かりやすいイラストで解説
『刀剣画報』大人気連載をついに書籍化！
現役の刀鍛冶である水木良光刀匠が、名刀の見方を自筆イラストと共に詳細に解説しています。本書では「刀剣画報」にて掲載しなかった実物の日本刀の写真も掲載！ 刀の見方がわからない初心者や、推しの刀について詳しく知りたい方にも必見です。
本歌と写しの関係である「山姥切国広」と「本作長義(以下 58 字略)」、源氏の重宝・「髭切」、「膝丸」はそれぞれの解説記事に加え、差異や見どころを比べたセットでの解説記事も収録。
『刀剣画報』連載版にはなかった実物刀剣の画像も掲載
今回は新たに実物刀剣の画像も掲載。水木刀匠の解説と実際の姿を見比べて楽しみましょう。
水木刀匠描きおろし「超図解 まるわかり日本刀」と「実践 刀剣鑑賞講座～初心者 ミュージアム編～」を収録。
掲載刀剣以外の刀剣鑑賞にもしっかり活かせる内容になっています。
株式会社ニトロプラス所蔵の名刀も
株式会社ニトロプラスが所蔵している「太刀 銘 雲生」は、2025 年に岡山で開催された、「雲の旅～備前の名刀を追って～」で展示された一振です。
【商品情報】
はがねのたね 刀鍛冶から見た初心者にもわかりやすい名刀鑑賞の手引き
●定価：2,970円(本体2,700円＋税10％)
●判型：A4
●発売日：2026年3月4日
【関連リンク】
●刀剣画報 公式WEBサイト https://hobbyjapan.co.jp/tokengaho/
●刀剣画報 公式X（旧Twitter） https://twitter.com/rekitan_hj
●ホビージャパンの出版物リスト https://hobbyjapan.co.jp/books/
