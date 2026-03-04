文化的アイコンから商業化の道へ： MagicLab、MWCでロボティクスの未来を再定義

バルセロナ、 スペイン、2026年3月4日 /PRNewswire/ -- 2026 Mobile World Congress (MWC Barcelona)で、MagicLabは春節ロボットとともに海外デビューを果たし、ロボット技術の最新の進歩を披露し、グローバル化戦略を加速させ、「メイド・イン・チャイナ 」の影響力をさらに高めることに成功しました。

MagicLabは、GEN1、MagicBot Z1、MagicDogシリーズを含む様々なロボット製品を展示し、その技術革新とマルチシナリオ適応性を実証しました。GEN1は「インターナショナルなショッピングガイド」として初登場し、スペイン語と英語を流暢に切り替えながら世界中の顧客と接し、マルチタスクとマルチシナリオへの適応性を示すことに成功しました。

一方、MagicBot Z1は春晩舞踊を再現しただけでなく、世界的なヒット曲 「Makeba」も披露しました。ロボットの正確な同期と連携により、中国の高度な製造能力に対する自信を示しました。

MagicLabが展示した「マシン・パンダ」は注目の的となり、そのリアルな動きと文化的な魅力は世界中の観光客を魅了し、中国のロボット工学と世界市場の融合を示す良い事例となりました。

MagicLabのブースに展示されたバイオミメティックな「ロボット・パンダ」は、来場者の大きな注目を集めたとのことです。このロボットは、首を傾げたり、前足を動かすジェスチャーをすることができます。より自然な頭部の動きを実現するため、研究開発チームは3自由度のヘッドアクチュエーションシステムを導入し、機械構造、制御システム、熱管理などの最適化を行いました。これによりライブデモンストレーションを通じて協調運動と安定した性能を示すことができました。

MWCは、テクノロジー業界の世界的な一大イベントとして、欧州市場およびより広範な国際市場への重要なゲートウェイと広くみなされています。MagicLabは今年、春晩ロボットとともにMWCへのデビューを果たしました。MagicLabの登場は、同社の技術力を海外 で披露したことを意味するだけでなく、加速するグローバル化戦略と、世界のロボット産業で主導的な地位を争うという同社の野心に強いシグナルを送るものとなりました。

2025年に国際化戦略を開始して以来、MagicLabは27の国と地域で事業を展開し、海外売上高は30％以上にまで着実に増加しています。同社のグローバルな拡大は成長段階に入り、強力な国際競争力を示しています。

