株式会社村瀬鞄行（所在地：愛知県名古屋市中村区、代表取締役社長：村瀬靖人）は、軽量・求めやすい価格・子どもがワクワクするデザインを重視したブランド「mu+（ミュータス）」の2027年ランドセル全ラインナップを、2026年3月4日（水）20:00より「村瀬鞄行 楽天市場店」にて発売いたします。

■ ランドセル選びが本格化する“4月前”に先駆けて展開

https://www.rakuten.co.jp/rand-okoku/

ランドセル選びは4月から本格的にスタートするご家庭が多く、実際の比較検討では「色やデザイン」「軽さ」を重視する傾向が強く見られます。村瀬鞄行はこれまで、丈夫さと負担軽減構造にこだわったランドセルづくりを行ってきました。その技術基準を背景に、より多様なニーズに応えるために展開しているのが「mu+」です。mu+は、・軽量設計・手に取りやすい価格帯・子どもが直感的に「これがいい！」と感じるデザインを軸に企画されたシリーズです。“子どもの「好き」を大切にしたい”という声にも、老舗メーカーの品質基準で応える。それがmu+の立ち位置です。

■ 2027年新モデルのポイント

1）軽量モデルもラインナップ

最軽量 約970gの「ミニマルランド」は、軽さを徹底追求しながら、6年間保証も備える軽量モデル。ブラック系のアクセント配色に加え、淡色バイカラーも揃え、選択肢を広げました。

● ミニマルランド（MN500）

価格：57,200円（税込）重量：約970g大マチ：12cm

2）“好き”をまっすぐ形にする、テーマ性の強いデザインモデル

子どもたちの「これが好き！」という気持ちを、世界観ごとランドセルに落とし込んだテーマ性の強いデザインモデルを展開しています。見た瞬間に心が動くデザインでありながら、大マチ幅13.5cmの大容量設計を採用。教科書や副教材、水筒など、日々増える荷物にも対応できる収納力を確保しています。

● ランディフェンダー（RD550）

子どもたちの毎日を力強く支えるヒーロー。 沢山荷物を詰め込んで、重たい荷物もヘッチャラ!

価格：69,850円（税込）重量：約1,150g大マチ：13.5cm

● エクラン・ドゥ（EC560）

軽やかな背負い心地で、毎日の学校生活も舞台のように輝くひとときに。 リボン、マカロンをモチーフにした刺繍がポイント。

価格：69,850円（税込）重量：約1,150g大マチ：13.5cm

● ディノレインボー（DR555）

恐竜×レインボー、ありそうでなかった組み合わせでコアなニーズを鷲掴み！

価格：66,000円（税込）重量：約1,180g大マチ：13.5cm

■ 全モデル共通：6年間保証

mu+シリーズは、全モデル6年間保証付き。見た目や軽さを重視しながらも、村瀬鞄行の品質基準を満たした安心設計です。

■ mu+は“老舗メーカーがつくるブランド”

村瀬鞄行は1957年に創業し、長年にわたりランドセル製造に携わってきた鞄メーカーです。そのものづくりの基準を土台にしながら、「もっと自由に選びたい」「子どもの“好き”を優先したい」という声に応えるシリーズとしてmu+は展開されています。機能重視のランドセルとは異なるアプローチで、“デザインから選ぶ楽しさ”を提案するブランドです。

■ 販売情報

発売日：2026年3月4日（水）20:00販売店舗：村瀬鞄行 楽天市場店

■ 会社概要

会社名：株式会社村瀬鞄行代表者：代表取締役社長 村瀬靖人所在地：〒453-0804 愛知県名古屋市中村区黄金通4-10電話番号：052-452-1112公式サイト：https://www.murasekabanko.co.jp?utm_medium=newscast