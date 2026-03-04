日本司法書士会連合会(以下「日司連」という。)は、令和8年2月16日(月)に、司法書士会館(東京都新宿区)において、カンボジア王国環境省との間で、環境法令の起草支援等に関する協力覚書を締結いたしました。





当該覚書締結にかかる調印式には、カンボジア王国からイアン・ソパレット(His Excellency Mr. EANG Sophalleth)環境大臣をはじめとする政府高官が出席され、日司連からは小澤吉徳会長、鈴木龍介副会長(日司連国際室室長)をはじめとする役員らが出席いたしました。





▲調印後のフォトセッション





日司連は、平成25年(2013年)からカンボジア王国国土整備都市計画建設省と土地・住宅等に関する関係法令の起草に関する協力覚書を締結し、カンボジア王国の司法制度・登記制度の発展のため、司法書士の知見を活かしてまいりました。





日司連は、本協力を通じてカンボジア王国の発展に寄与するとともに、司法書士の職能が国際舞台でさらに輝くよう、全力を尽くして参る所存です。





▲調印式の様子 左からイアン・ソパレット環境大臣、チュオップ・パリス長官、小澤吉徳会長、鈴木龍介副会長