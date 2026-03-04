【2026年度 中学入試を徹底分析】京進の中学・高校受験TOPΣ、中学入試報告会（関西・愛知）を開催

最新の入試結果と今後の学習指針を解説

株式会社京進（本社：京都市）が京都・滋賀・愛知を中心に展開する「京進の中学・高校受験TOPΣ」は、関西・愛知の2026年度 中学入試結果を総括する「中学入試報告会」を開催します（愛知エリア：3月15日、関西エリア：3月22日）。

本報告会では、2026年度入試の結果分析とともに、出題傾向の変化や今後求められる学力、家庭での学習の進め方などについて解説します。中学受験を目指すお子さまと保護者が対象です。オンラインでも参加できます。









































---------------------------------------■ 2026年度中学入試 TOPΣの概況：京進の中学・高校受験TOPΣでは、2026年度入試においても、関西・愛知エリアの私立中学校を中心に多数の合格者を輩出しました。主な合格校などの詳細は、当社Webサイトに掲載しています。---------------------------------------■本報告会の主な内容・トピックス2026年度入試の総括と最新動向志願者数の動向や併願パターンの変化などを整理し、最新の入試環境を解説します。教科別分析：合否を分けたポイント実際の入試問題をもとに、よく出題された形式や内容、得点差が生じやすかった問題を中心に傾向を分析します。合格に向けた心構えと学習の進め方次年度入試に向けた学習の進め方や、TOPΣの取り組みを具体的に説明します。【開催概要】本報告会は、会場およびオンラインで実施します。ご都合に合わせて参加方法をお選びください。＜愛知＞■日時：2026年3月15日（日）14：30〜17：00（開場・受付開始 14：00）■会場：愛知大学 車道キャンパス 3階コンベンションホール（地下鉄桜通線 車道駅 1番出口 徒歩2分、JR中央本線 千種駅 徒歩8分）■対象：新小学4・5・6年生の生徒・保護者の皆さま■持ち物：筆記用具■お申込み・詳細：下記「お申込みフォーム」より3月10日（火）12：00までにお申込みください。https://kysn.jp/tyukonews_20260304a同時開催：合格出陣式（難関中に合格した先輩たちの受験体験談や合格スピーチを紹介）※愛知エリアのみ実施。動画配信は行いません＜関西＞■日時：2026年3月22日（日）10：00〜12：00（受付開始・開場9：30）■会場：キャンパスプラザ京都（受付：5階 第1講義室前）（京都市営地下鉄烏丸線・近鉄京都線・JR各線「京都駅」から徒歩5分）■対象：新小学4・5・6年生の生徒・保護者の皆さま■お申込み：下記「お申込みフォーム」より3月14日（土）12：00までにお申込みください。https://kysn.jp/tyukonews_20260304b＜共通項目＞参加料は無料ですお申込みフォーム内で、参加方法（会場・オンライン）を選択してください会場が満席になり次第、オンライン参加のみ受け付けます見逃し配信は行いません会場へは公共交通機関をご利用ください【京進の中学・高校受験TOPΣについて】https://tyuko.kyoshin.co.jp/TOPΣは笑顔あふれる校舎。楽しい塾だから成績が伸びる！「京進の中学・高校受験 TOPΣ」は、小中学生対象の集合クラス授業の学習塾です。小学校低学年からの学力創発、中学受験指導、中学生の定期テスト対策から高校受験指導まで、ひとりひとりの目標に合った授業を展開。独自の学習システムにより学力向上、第一志望校合格へ導きます。また、東京大学・池谷 裕二教授監修のもと、脳科学を活用した学習法と、「リーチング学習手帳」の活用により、目標に向けて自ら計画的に学ぶ力を育成します。◆2026年度合格実績は、随時更新します。中学受験：https://tyuko.kyoshin.co.jp/result-tyu/高校受験：https://tyuko.kyoshin.co.jp/result-ko/（準備中）【株式会社京進】本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1設立：1981年4月代表取締役社長：立木 康之事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援従業員数：2,081名（連結2025年5月末現在）サービス事業所数：497カ所（保育園運営の社会福祉法人含む）ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/【京進グループについて】京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。グループビジョンは「ステキな大人が増える未来をつくる」。教育と、人の一生を支える事業で社会に貢献し続ける企業を目指しています。関連リンク京進の中学・高校受験TOPΣhttps://kysn.jp/tyukonews_20260304aお申込み・詳細（愛知）https://kysn.jp/tyukonews_20260304aお申込み・詳細（関西）https://kysn.jp/tyukonews_20260304b