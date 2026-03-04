「SE構法」による首都圏エリア初の木造5階建ビル 「Wood Five Story（仮称）」構造見学会を開催

写真拡大 (全4枚)

都心部木造建築の複合用途モデルの構造躯体を公開

木造耐震設計事業を展開する株式会社エヌ・シー・エヌは、株式会社安藤建設との共催で

2026年3月27日（金）・28日（土）の2日間、横浜市磯子区にて建設中の木造5階建てビル

「Wood Five Story（仮称）、以下本物件」の構造見学会を開催いたします。

本物件のSE構法採用のメリットとして、設計者は「設計の自由度」、事業主は

「収益性、工期、環境貢献」、施工会社は「施工性」と、それぞれの立場における最適解を、

高い次元で両立させる構造躯体を間近でご覧いただける貴重な機会となります。

中大規模木造建築を検討される設計者・工務店・ゼネコンなど建築関係者の方や、

木造建築を通じて脱炭素社会の実現と地域社会への貢献を検討する事業主の方はぜひご参加ください。

また、現場見学会に加え、全国からご参加いただける大規模なオンライン見学会も同日に開催いたします。

詳細につきましてはプレスリリースをご覧ください。

https://www.ncn-se.co.jp/news/8702













■「Wood Five Story（仮称）」構造見学会概要

開催日：2026年3月27日（金）、3月28日（土）

主　催：株式会社安藤建設、カサプルデザイン株式会社

共　催：株式会社エヌ・シー・エヌ

会　場：神奈川県横浜市磯子区

※お申込後に詳細をご連絡いたします。終了後は現地解散となります。

※JR新杉田駅より徒歩5分

申込方法： 申込URLより事前予約制　https://x.gd/o0xKX

参加費　：無料

プログラム：3月27日（金）

【現地見学】　第1部　10:00〜11:45　セミナー＋現場見学会（定員20名）

第2部　15:00〜16:45　セミナー＋現場見学会（定員20名）

【オンライン】Zoom　13:00〜14:45　セミナー＋現場見学会（定員500名）

3月28日（土）（全5回・各回定員20名）

【現場見学】　第1部　10:00〜10:50

第2部　11:00〜11:50

第3部　13:00〜13:50

第4部　14:15〜15:05

第5部　15:30〜16:20

本件に関するお問合わせ先

本リリースへのお問い合わせ

　株式会社エヌ・シー・エヌ　企画室：木津・石渡

　TEL：03-6897-6311（代）　mail : press@ncn-se.co.jp