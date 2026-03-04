半導体設計における人工知能市場、年平均二六％で加速し自律型研究開発時代へ
ハードウェア主導の革新、機械学習統合、データセンター需要が二〇二九年までに八十億ドル超へ押し上げる
半導体産業は前例のない複雑性に直面している。回路構造がより微細化する中で、人工知能処理は高性能かつ低消費電力を同時に要求している。従来の設計手法だけでは対応が難しくなりつつある。人工知能はもはや電子設計自動化における補助的機能ではなく、半導体研究開発の基盤層となりつつある。
半導体設計における人工知能市場は、二〇二九年までに八十億ドルを超え、年平均約二六％で拡大すると予測されている。情報技術分野全体の中では一％未満にとどまる可能性があるが、次世代シリコン開発に対する戦略的影響は極めて大きい。
アジア太平洋が主導、米国が革新を牽引
アジア太平洋地域は二〇二九年までに約二十八億六千万ドルに達し、最大地域市場になると見込まれている。同地域の優位性は、密集した半導体製造基盤と家電および自動車生産の急速な拡大によるものである。
米国は単一国として最大市場であり、約二十二億四千万ドルに達すると予測されている。成長は以下に密接に関連している。
・先端半導体製造能力の拡張
・クラウド計算需要の増加
・大規模データセンター事業者による独自シリコン開発
設計複雑性が高まる中、人工知能による最適化は製造および構造設計工程に不可欠となっている。
ハードウェアが市場の大部分を占める
分類別では、ハードウェアが二〇二九年までに約七一％、約五十七億ドルを占める見込みである。
これは複雑な回路構造を学習・解析するための高性能計算基盤の必要性を反映している。人工知能対応ハードウェアは以下を支援する。
・大規模解析および検証
・設計空間探索
・性能最適化および歩留まり予測
・試験期間短縮
画像処理装置は引き続き中心的役割を担い、特定用途向け集積回路やテンソル処理装置も人工知能集約型用途向けに存在感を高めている。
機械学習が設計革新の中核
技術別では、機械学習が二〇二九年に市場価値の約三六％を占めると予測されている。
主な応用例は以下の通りである。
・消費電力・性能・面積の最適バランス予測
・構造最適化の自動化
・検証工程における異常検出
・予測解析による製造歩留まり向上
深層学習および強化学習は設計自動化工程に組み込まれ、膨大な設計候補を効率的に評価することを可能にしている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343179/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343179/images/bodyimage2】
データセンターが最大用途分野に
用途別では、データセンターが二〇二九年に約三六％、約二十八億六千万ドルを占めると見込まれている。
大規模クラウド事業者は人工知能シリコンの主要利用者であり設計者でもある。人工知能支援設計により、以下が可能となる。
・大規模人工知能処理向け最適化
・エネルギー効率向上
・遅延削減
・次世代基盤向け拡張性強化
クラウド需要の拡大は、人工知能最適化シリコン需要を直接押し上げている。
構造的成長要因
複数の長期的要因が市場軌道を形成している。
家電需要増加は、リアルタイム個別化や高度画像処理を支える高性能・省電力回路の需要を高めている。
半導体製造業の拡大は、設計複雑性管理と開発期間短縮のため人工知能支援技術を必要としている。
クラウド計算の成長は、大規模処理に最適化された回路設計を促進している。
自律走行車の台頭は、リアルタイムセンサー統合と意思決定処理を担う専用回路需要を生み出している。
最大機会分野
二〇二九年までに最も大きな収益拡大が見込まれる分野は以下である。
・人工知能主導型半導体設計ハードウェア
・データセンター向け人工知能対応設計
・半導体設計における深層学習応用
これらは今後五年間で八十億ドル超の追加市場価値を生み出すと予測されている。
人工知能は半導体設計を反復的工程から予測型・データ駆動型分野へと変革している。微細化が困難になり設計費用が増大する中、人工知能自動化は速度、精度、エネルギー効率を向上させる最も強力な手段となっている。
本市場の詳細はこちら：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/artificial-intelligence-ai-in-chip-design-global-market-report
配信元企業：The Business research company
半導体産業は前例のない複雑性に直面している。回路構造がより微細化する中で、人工知能処理は高性能かつ低消費電力を同時に要求している。従来の設計手法だけでは対応が難しくなりつつある。人工知能はもはや電子設計自動化における補助的機能ではなく、半導体研究開発の基盤層となりつつある。
半導体設計における人工知能市場は、二〇二九年までに八十億ドルを超え、年平均約二六％で拡大すると予測されている。情報技術分野全体の中では一％未満にとどまる可能性があるが、次世代シリコン開発に対する戦略的影響は極めて大きい。
アジア太平洋が主導、米国が革新を牽引
アジア太平洋地域は二〇二九年までに約二十八億六千万ドルに達し、最大地域市場になると見込まれている。同地域の優位性は、密集した半導体製造基盤と家電および自動車生産の急速な拡大によるものである。
米国は単一国として最大市場であり、約二十二億四千万ドルに達すると予測されている。成長は以下に密接に関連している。
・先端半導体製造能力の拡張
・クラウド計算需要の増加
・大規模データセンター事業者による独自シリコン開発
設計複雑性が高まる中、人工知能による最適化は製造および構造設計工程に不可欠となっている。
ハードウェアが市場の大部分を占める
分類別では、ハードウェアが二〇二九年までに約七一％、約五十七億ドルを占める見込みである。
これは複雑な回路構造を学習・解析するための高性能計算基盤の必要性を反映している。人工知能対応ハードウェアは以下を支援する。
・大規模解析および検証
・設計空間探索
・性能最適化および歩留まり予測
・試験期間短縮
画像処理装置は引き続き中心的役割を担い、特定用途向け集積回路やテンソル処理装置も人工知能集約型用途向けに存在感を高めている。
機械学習が設計革新の中核
技術別では、機械学習が二〇二九年に市場価値の約三六％を占めると予測されている。
主な応用例は以下の通りである。
・消費電力・性能・面積の最適バランス予測
・構造最適化の自動化
・検証工程における異常検出
・予測解析による製造歩留まり向上
深層学習および強化学習は設計自動化工程に組み込まれ、膨大な設計候補を効率的に評価することを可能にしている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343179/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343179/images/bodyimage2】
データセンターが最大用途分野に
用途別では、データセンターが二〇二九年に約三六％、約二十八億六千万ドルを占めると見込まれている。
大規模クラウド事業者は人工知能シリコンの主要利用者であり設計者でもある。人工知能支援設計により、以下が可能となる。
・大規模人工知能処理向け最適化
・エネルギー効率向上
・遅延削減
・次世代基盤向け拡張性強化
クラウド需要の拡大は、人工知能最適化シリコン需要を直接押し上げている。
構造的成長要因
複数の長期的要因が市場軌道を形成している。
家電需要増加は、リアルタイム個別化や高度画像処理を支える高性能・省電力回路の需要を高めている。
半導体製造業の拡大は、設計複雑性管理と開発期間短縮のため人工知能支援技術を必要としている。
クラウド計算の成長は、大規模処理に最適化された回路設計を促進している。
自律走行車の台頭は、リアルタイムセンサー統合と意思決定処理を担う専用回路需要を生み出している。
最大機会分野
二〇二九年までに最も大きな収益拡大が見込まれる分野は以下である。
・人工知能主導型半導体設計ハードウェア
・データセンター向け人工知能対応設計
・半導体設計における深層学習応用
これらは今後五年間で八十億ドル超の追加市場価値を生み出すと予測されている。
人工知能は半導体設計を反復的工程から予測型・データ駆動型分野へと変革している。微細化が困難になり設計費用が増大する中、人工知能自動化は速度、精度、エネルギー効率を向上させる最も強力な手段となっている。
本市場の詳細はこちら：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/artificial-intelligence-ai-in-chip-design-global-market-report
配信元企業：The Business research company
プレスリリース詳細へ