【国宝級イケメン俳優 シュー・カイ主演】中国ドラマ「星より輝く君へ」が3月4日からBS11+で単品レンタル配信をスタート
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2026年3月4日（水）より中国ドラマ「星より輝く君へ」の単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343214/images/bodyimage1】
(C) 2024 China Huace Global Media Co., Ltd.
中国ドラマ「星より輝く君へ」のあらすじ
名門大学を卒業し、就職した会社で医療ロボットの開発に情熱を懸けるエンジニアの紀星は、学生時代にＡＩコンテストで同じグループだった韓廷と再会する。彼は大手医療機器メーカー・東揚医療のＣＥＯとなっていた。会社で業績を上げるものの、優秀さゆえにハラスメントに遭うようになった紀星は、大学の後輩に誘われて起業を決意するのだが…。
キャスト
紀星（ジー・シン）役：タン・ソンユン（譚松韻）
韓廷（ハン・ティン）役：シュー・カイ（許凱）
栗儷（リー・リー）役：ホー・ルイシエン（何瑞賢）
邵一辰（シャオ・イーチェン）役：ガオ・ハン（高寒）
曽荻（ゾン・ディー）役：シー・シー（施詩）
魏秋子（ウェイ・チウズ）役：：ウー・シーロー（呉施楽）
ルー･リンジア（路林嘉）役：ジョウ・ダーウェイ（周大為）
涂小檬（トゥー･シャオモン）役：ワン・イーラン（王伊瀾）
蘇之舟（スー･ジージョウ）役：タン・ジェンチャオ（唐振超）
肖亦驍（シャオ･イーシャオ）役：ルオ・ゾーカイ（羅沢楷）
韓苑（ハン・ユエン）役：リウ・ハイラン（劉海藍）
スタッフ
製作総指揮：
ゴン・ジョンウェン（龔政文）
「彼女は無敵な翻訳官」「神隠し」「玉面桃花～福を呼ぶ契約結婚～」
スン・ジョンホワイ（孫忠懐）
「与鳳行（よほうこう）」「長相思」「三体」「ロング・シーズン 長く遠い殺人」「夢華録」
グオ・ユーチョン（郭雨程）
「家族の名において」
原作：ジウ・ユエシー（玖月晞）
『少年の君』「消せない初恋」
脚本統括：ヤン・チエンズー（楊千紫）
「永安夢 ～君の涙には逆らえない～」「始まりは君の嘘」「招揺（しょうよう）」
監督：チェン・チャン（陳暢）
「愛なんて、ただそれだけのこと」「タマシイ・トレード！」
「華麗なる転身～妻たちの逆襲～」「嘘つきな恋人～Lie to Love～」
「二人はスパイシー＆デリシャス」
【配信開始日】
2026年3月4日（水）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/as-beautiful-as-you?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/yoakenokoibitotachi?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
単品レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
