オンラインRPG『Master of Epic』 『Master of Epic』 × 『メダロット』 待望のコラボレーション第4弾が開催！
株式会社MOE（本社：東京都新宿区、代表取締役：渡邉和朗、以下「MOE」）は、オンラインRPG『Master of Epic～The ResonanceAge Universe～』（以下『Master of Epic』）において、2026年3月3日（火）より、『メダロット』とのコラボレーションイベント第4弾を開始いたしました。
◆『メダロット』とのコラボレーション第4弾が開催中！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343181/images/bodyimage1】
『Master of Epic』と『メダロット』の大人気コラボレーションがついに第4弾を迎えました！
第4弾コラボレーションでは新規のメダロット3機が登場し、過去のコラボレーションで登場したメダロットと合わせると総勢15体のメダロット を手に入れるチャンスです。
是非、お気に入りのメダロットと共に『Master of Epic』の冒険をお楽しみ下さい！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343181/images/bodyimage2】
さらに今回のコラボレーションでも『メダロット』の登場キャラクターになれるアバターアイテムが期間限定で新登場いたします。
◆コラボレーション第4弾には「ナイトクイーン」を含む限定アイテムが多数登場！◆
コラボレーション第一週ではスマホRPG『メダロットS』にて開催された特別企画「第3弾オリメダデザインコンテスト」にてグランプリを受賞した「ナイトクイーン」が新登場！
新メダロット「ナイトクイーン」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343181/images/bodyimage3】
※画像は開発中のものとなります。実際のアイテムとは仕様が異なる場合がございます。
月下美人をモチーフにデザインされたメダロットは『Master of Epic』の世界でも、その神秘的な姿と圧倒的な力を見せつけてくれることでしょう。
また、新規アバターアイテムでは前回のコラボレーションにて登場した『メダロットS』の主人公「大隅 アラセ」とヒロイン「輝夜 ヒサキ」に続き、流れのメダロットカスタム屋を名乗る「コウノ ホトリ」になりきれるアバターアイテム「ホトリなりきり装備」が登場します。
新アバターアイテム「ホトリなりきり装備セット」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343181/images/bodyimage4】
※画像の左：通常版 中央および右：染色版となります。
※画像は開発中のものとなります。実際のアイテムとは仕様が異なる場合がございます。
紹介したメダロット、アバターアイテムの他にも新規コラボレーションアイテムが目白押しとなります。
この機会をお見逃しなく！
※コラボレーション限定アイテムはミニゲーム「もえガチャ」で入手することができます。
登場アイテムなどの詳細につきましては公式ホームページをご覧ください
◆大人気アイテム「メダロッチ」が貰えるプレゼントキャンペーンも再び開催！◆
『Master of Epic』の専用ポイント「SP」を使用されたお客様にゲーム内アイテム「メダロッチ」が貰えるお得なキャンペーンを期間限定で開催中です。
登場時から多くの方に高評価を頂いた「メダロッチ」はゲーム内の染色システムを使用することで、自分好みの色に変更することも可能なアイテムとなっております。
※キャンペーンの詳細につきましては公式ホームページをご覧ください
■『メダロット』コラボレーション開催期間
2026年3月3日(火)定期メンテナンス後～2026年3月31日(火)定期メンテナンス前まで
◆『メダロット』とのコラボレーション第4弾が開催中！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343181/images/bodyimage1】
『Master of Epic』と『メダロット』の大人気コラボレーションがついに第4弾を迎えました！
第4弾コラボレーションでは新規のメダロット3機が登場し、過去のコラボレーションで登場したメダロットと合わせると総勢15体のメダロット を手に入れるチャンスです。
是非、お気に入りのメダロットと共に『Master of Epic』の冒険をお楽しみ下さい！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343181/images/bodyimage2】
さらに今回のコラボレーションでも『メダロット』の登場キャラクターになれるアバターアイテムが期間限定で新登場いたします。
◆コラボレーション第4弾には「ナイトクイーン」を含む限定アイテムが多数登場！◆
コラボレーション第一週ではスマホRPG『メダロットS』にて開催された特別企画「第3弾オリメダデザインコンテスト」にてグランプリを受賞した「ナイトクイーン」が新登場！
新メダロット「ナイトクイーン」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343181/images/bodyimage3】
※画像は開発中のものとなります。実際のアイテムとは仕様が異なる場合がございます。
月下美人をモチーフにデザインされたメダロットは『Master of Epic』の世界でも、その神秘的な姿と圧倒的な力を見せつけてくれることでしょう。
また、新規アバターアイテムでは前回のコラボレーションにて登場した『メダロットS』の主人公「大隅 アラセ」とヒロイン「輝夜 ヒサキ」に続き、流れのメダロットカスタム屋を名乗る「コウノ ホトリ」になりきれるアバターアイテム「ホトリなりきり装備」が登場します。
新アバターアイテム「ホトリなりきり装備セット」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343181/images/bodyimage4】
※画像の左：通常版 中央および右：染色版となります。
※画像は開発中のものとなります。実際のアイテムとは仕様が異なる場合がございます。
紹介したメダロット、アバターアイテムの他にも新規コラボレーションアイテムが目白押しとなります。
この機会をお見逃しなく！
※コラボレーション限定アイテムはミニゲーム「もえガチャ」で入手することができます。
登場アイテムなどの詳細につきましては公式ホームページをご覧ください
◆大人気アイテム「メダロッチ」が貰えるプレゼントキャンペーンも再び開催！◆
『Master of Epic』の専用ポイント「SP」を使用されたお客様にゲーム内アイテム「メダロッチ」が貰えるお得なキャンペーンを期間限定で開催中です。
登場時から多くの方に高評価を頂いた「メダロッチ」はゲーム内の染色システムを使用することで、自分好みの色に変更することも可能なアイテムとなっております。
※キャンペーンの詳細につきましては公式ホームページをご覧ください
■『メダロット』コラボレーション開催期間
2026年3月3日(火)定期メンテナンス後～2026年3月31日(火)定期メンテナンス前まで