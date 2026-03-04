AI アバター動画制作「 AvaTwin（アバツイン）」、属人性を排除した「オリジナル AI アバター」機能を追加 ～モデル社員の退職・異動リスクを解消し、デジタル資産としての運用を強化～
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役 CEO 金島 弘樹 以下：グラッドキューブ）は、2026年3月2日（火）より、AI アバターによる革新的な IR 支援サービス「 AvaTwin（アバツイン）」において、特定の個人に依存しない「オリジナル AI アバター」機能を追加いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343239/images/bodyimage1】
■ 新機能開発の背景
アバター運用の「属人性」という壁
「 AvaTwin 」はこれまで、経営層や社員本人をデジタルツイン化 (*1) することで、親和性の高い情報発信を支援してきました。しかし、導入企業様より「モデルとなった社員が退職・異動した際、肖像権の観点からアバターが使えなくなるのが困る」「数年単位で使い続けられる公式アバターが欲しい」というお声を多くいただいておりました。
この度追加した新機能は、実在の人物に近いリアリティを持ちながらも、特定の個人をモデルとしない高精細な「オリジナル AI アバター」です。これにより、属人性を排除した「企業の永続的な顔」としての運用が可能になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343239/images/bodyimage2】
AI と気づかないクオリティの実写アバター（イメージ画像）
QR コードからもサンプル動画をご覧いただけます。
■ 新機能の3つのメリット
(1)退職・異動リスクの完全解消
特定の社員に依存しないため、人事異動や退職のたびに動画を作り直す手間とコストが発生しません。一度作成したコンテンツを長期にわたり「資産」として蓄積できます。
(2)実写レベルの信頼感と親しみやすさ
従来の CG キャラクターでは難しかった「人間らしい表情」や「細かな所作」を実写クオリティで再現。IR や採用説明会など、信頼性が求められるシーンに最適です。
(3)肖像権管理の簡略化
個人との契約や許諾確認のフローを大幅に簡略化。コンプライアンスを重視する大企業や自治体でも、よりスムーズな導入・運用が可能になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343239/images/bodyimage3】
■ 活用シーンのイメージ
・IR・決算説明：毎年変わることのない「公式スピーカー」として、一貫したブランドイメージで株主に説明。
・採用・福利厚生案内：担当者の交代に関わらず、常に最新の情報を同じトーンで候補者に提供。
・多言語広報：ジェネリックアバターが英語や中国語を流暢に話すことで、海外投資家向けの発信を即座に自動化。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343239/images/bodyimage4】
■料金プランについて
企業のニーズに合わせて柔軟に選択いただけるプランをご用意しております。
単発でのご利用やお試しに最適な「動画スポット（20万円 / 税抜）」、年間利用でお得な「動画スタンダード（48万円 / 年4回 / 税抜）」、さらにご要望にあわせてカスタマイズ可能な「動画エンタープライズ」など、様々なプランやオプションをご用意しております。
詳細はサービスサイトにてご確認ください。
■今後の展開について
「 AvaTwin 」は、完成されたパッケージを一方的に提供するのではなく、導入企業様が直面する実務上の課題を一つひとつ拾い上げ、共に最適解を作り上げていく「共創型」のサービスを目指しています。今回のオリジナル AI アバター機能も、まさに運用現場から寄せられた切実なニーズを最優先に形にしたものです。今後は、視聴者の反応に基づいたアバターの振る舞いの最適化や、IR・採用現場でのフィードバックを即座に反映できる柔軟なアップデート体制を構築してまいります。常にお客様の声に耳を傾け、現場に寄り添った機能開発を続けることで、AI アバターが企業の真の「パートナー」となる未来を切り拓いてまいります。
