スパイラル包装機の世界市場2026年、グローバル市場規模（手動式、半自動式、全自動式）・分析レポートを発表
2026年3月4日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「スパイラル包装機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、スパイラル包装機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
本レポートによれば、世界のスパイラル包装機市場規模は2024年に942百万米ドルと評価されています。2031年には1415百万米ドルへ拡大する見通しであり、予測期間中の年平均成長率は6.1％です。
本調査では、米国の関税制度の枠組みと各国の政策対応を踏まえ、それらが競争構造、地域経済、サプライチェーンの強靭性に与える影響を分析しています。
________________________________________
【製品概要と包装方式】
スパイラル包装機は、回転運動を用いてスパイラル包装技術により対象物を連続的に巻き付けて包装する自動化装置です。包装効率が高く、形状やサイズが異なる対象物でも迅速に包める適応力の高さが特長です。
精密な制御機構と先進的な包装設計により、対象物をしっかり固定して保護しながら、操作が容易で保守費用が抑えやすい点も評価されています。手作業を大幅に削減しつつ包装品質を確保できるため、生産自動化の高度化と作業効率向上に寄与し、利用者に効率的で利便性の高い包装工程を提供します。
________________________________________
【市場規模と予測分析】
本レポートでは、2020年から2031年までの消費額、販売数量、平均販売価格の推移と将来予測を提示しています。地域別および国別の市場規模に加え、タイプ別、用途別の詳細分析も実施しています。
また、2020年から2025年までの主要企業について、売上高、出荷数量、平均販売価格、市場シェアを整理し、市場機会規模と成長可能性を明確にしています。
________________________________________
【競争環境と主要企業】
本市場の主要企業には、Spirka Schnellflechter GmbH、Kingfisher Packaging、CAM Innovation、Adpak Machinery Systems、Omegatech、Thimon、Shrink & Stretch、Matco International、NOXON、ROBOPAC USA、Atlanta Stretch、Phoenix Handling Solutions、S&S Engineering、Chuen An Machinery、Shandong Sinolion Machinery、DSI Packaging Machinery (Shanghai)、Nuclear Industry Yantai Tongxing Industrial、Guangdong Zhixing Machineryなどが含まれます。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な開発動向を比較分析しています。競争力は、包装速度と安定性、対象物への対応範囲、制御機能、保守性、導入後のサービス体制などに左右されます。
________________________________________
【市場セグメンテーション】
市場はタイプ別に手動式、半自動式、全自動式に分類されています。手動式は導入コストを抑えやすく、半自動式は柔軟性と効率の両立が図れます。
全自動式は量産工程への適用に強みがあり、省人化と品質均一化に寄与します。用途別では産業用途、建設、化学、医療、その他に区分されています。用途ごとに要求される包装材、保護レベル、衛生要件が異なるため、仕様最適化が重要になります。
________________________________________
【地域別分析】
地域別では北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカを対象に分析しています。各地域の販売数量、消費額、成長動向を比較し、主要国の市場特性を整理しています。
