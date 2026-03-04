オンラインセミナー『令和時代の成功する事業承継』2026年4月16日（木）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『令和時代の成功する事業承継』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
社長の経営者人生の最後の大仕事が、事業承継です。
誰もが「幸せな引退」を望みますが、その実現のためには、経営を誰に任せるのかという後継者問題、事業存続の道筋を見極める将来性判断、会社の経営権と財産をどのように引き継ぐかという、株式と財産承継の問題等、課題が多岐にわたります。
アタックスグループは、創業以来80年、1500社以上の事業承継をご支援して参りました。本講座は、これまでの豊富な経験をもとに、令和時代の事業承継の知恵と戦略を経営者と後継者の皆様にご紹介します。
【開催日】
2026/04/16（木） 13：00～16：00
【講 師】
アタックスグループ 代表パートナー
アタックス税理士法人 代表社員
公認会計士・税理士
林 公一
アタックスグループ 代表パートナー
アタックス税理士法人 代表社員 税理士
村井 克行
【受講料】
無料
【対 象】
経営者・後継者限定
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2151
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
