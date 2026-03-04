光が導く成長：世界の光療法市場、2035年までに19.42億米ドルへ拡大
非侵襲型ウェルネス需要の高まりを背景に持続的成長
世界の光療法（ライトセラピー）市場は、2025年に11億7,422万米ドルと評価され、2035年には19億4,203万米ドルに達すると予測されています。2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.16%で拡大する見込みです。
この成長は、医療・皮膚科・ウェルネス分野において、非侵襲的かつ薬剤を使用しない治療技術への関心が世界的に高まっていることを反映しています。
詳細なサンプルレポートにアクセスする: -https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/light-therapy-market
光療法（フォトセラピー）は、特定波長の光を利用して身体的・心理的疾患を治療する技術であり、LED技術の進化とともに、医療機関および家庭用市場の双方で普及が進んでいます。
非薬物療法への需要拡大
市場成長の主な要因の一つは、非薬物療法への志向の高まりです。
季節性情動障害（SAD）、うつ症状、睡眠障害、乾癬やニキビなどの皮膚疾患、慢性疼痛管理などにおいて、薬物依存を軽減できる治療法へのニーズが増加しています。
光療法は副作用が少なく、慢性疾患の長期管理に適しているため、患者および医療従事者の双方から支持を集めています。特に都市部における日照不足や生活習慣の変化が、治療用ライト機器の需要を押し上げています。
皮膚科・美容医療分野での応用拡大
皮膚科分野は市場の重要セグメントです。
青色光療法：ニキビ治療に広く活用
赤色光療法：アンチエイジング、創傷治癒、コラーゲン生成促進
美容クリニックや皮膚科施設では、LEDフォトセラピー機器の導入が進んでいます。また、家庭用ポータブル機器やウェアラブル型デバイスの普及により、個人向け市場も拡大しています。
マルチ波長対応機器や高エネルギー効率設計などの技術革新が、製品競争力を強化しています。
メンタルヘルスおよび睡眠療法での普及
世界的にメンタルヘルスへの関心が高まる中、光療法はSADや特定のうつ症状に対する治療法として広く認知されています。
明るい光への適切な曝露は、概日リズムの調整や気分改善に寄与します。特に冬季の日照時間が短い地域では需要が高まっています。
また、不眠症や体内時計の乱れに対する治療として、目覚ましライトや光療法ランプの利用が拡大しています。
LED技術革新とスマートデバイス化
LED技術の進化により、従来の蛍光灯型機器と比較して、より小型・高効率・波長制御が可能なデバイスが登場しています。
現在では：
ハンドヘルド型
ウェアラブル型
スマート接続型
など、多様な製品が市場に展開されています。
モバイルアプリ連携による治療スケジュール管理や使用状況のトラッキング機能も、消費者エンゲージメントを高めています。
近赤外線療法の研究も進んでおり、疼痛緩和、筋肉回復、神経サポート分野での新たな応用が期待されています。
地域別動向：北米が主導、アジア太平洋が急成長
北米は、高い医療意識と先進的医療インフラを背景に市場をリードしています。主要メーカーの存在や一部治療分野での保険適用も成長を支えています。
欧州も、皮膚科およびメンタルヘルス需要の増加により安定成長を維持しています。
アジア太平洋地域は、最も高い成長率が見込まれています。中国、日本、韓国、インドなどでの可処分所得増加、医療インフラ拡充、美容・ウェルネス需要の拡大が市場拡大を後押ししています。
世界の光療法（ライトセラピー）市場は、2025年に11億7,422万米ドルと評価され、2035年には19億4,203万米ドルに達すると予測されています。2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.16%で拡大する見込みです。
この成長は、医療・皮膚科・ウェルネス分野において、非侵襲的かつ薬剤を使用しない治療技術への関心が世界的に高まっていることを反映しています。
詳細なサンプルレポートにアクセスする: -https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/light-therapy-market
光療法（フォトセラピー）は、特定波長の光を利用して身体的・心理的疾患を治療する技術であり、LED技術の進化とともに、医療機関および家庭用市場の双方で普及が進んでいます。
非薬物療法への需要拡大
市場成長の主な要因の一つは、非薬物療法への志向の高まりです。
季節性情動障害（SAD）、うつ症状、睡眠障害、乾癬やニキビなどの皮膚疾患、慢性疼痛管理などにおいて、薬物依存を軽減できる治療法へのニーズが増加しています。
光療法は副作用が少なく、慢性疾患の長期管理に適しているため、患者および医療従事者の双方から支持を集めています。特に都市部における日照不足や生活習慣の変化が、治療用ライト機器の需要を押し上げています。
皮膚科・美容医療分野での応用拡大
皮膚科分野は市場の重要セグメントです。
青色光療法：ニキビ治療に広く活用
赤色光療法：アンチエイジング、創傷治癒、コラーゲン生成促進
美容クリニックや皮膚科施設では、LEDフォトセラピー機器の導入が進んでいます。また、家庭用ポータブル機器やウェアラブル型デバイスの普及により、個人向け市場も拡大しています。
マルチ波長対応機器や高エネルギー効率設計などの技術革新が、製品競争力を強化しています。
メンタルヘルスおよび睡眠療法での普及
世界的にメンタルヘルスへの関心が高まる中、光療法はSADや特定のうつ症状に対する治療法として広く認知されています。
明るい光への適切な曝露は、概日リズムの調整や気分改善に寄与します。特に冬季の日照時間が短い地域では需要が高まっています。
また、不眠症や体内時計の乱れに対する治療として、目覚ましライトや光療法ランプの利用が拡大しています。
LED技術革新とスマートデバイス化
LED技術の進化により、従来の蛍光灯型機器と比較して、より小型・高効率・波長制御が可能なデバイスが登場しています。
現在では：
ハンドヘルド型
ウェアラブル型
スマート接続型
など、多様な製品が市場に展開されています。
モバイルアプリ連携による治療スケジュール管理や使用状況のトラッキング機能も、消費者エンゲージメントを高めています。
近赤外線療法の研究も進んでおり、疼痛緩和、筋肉回復、神経サポート分野での新たな応用が期待されています。
地域別動向：北米が主導、アジア太平洋が急成長
北米は、高い医療意識と先進的医療インフラを背景に市場をリードしています。主要メーカーの存在や一部治療分野での保険適用も成長を支えています。
欧州も、皮膚科およびメンタルヘルス需要の増加により安定成長を維持しています。
アジア太平洋地域は、最も高い成長率が見込まれています。中国、日本、韓国、インドなどでの可処分所得増加、医療インフラ拡充、美容・ウェルネス需要の拡大が市場拡大を後押ししています。