電通報では、毎週の注目トピックスをお知らせしていくことにしました。2月23日から3月1日にアクセスが集まった、注目トピックスは下記のとおりとなります。

■2026年の欲望トレンド、「努力のトークン化」。 日経トレンディ×電通の徹底分析！

記事はこちら

#マーケティング#トレンド#消費者研究

2025年の消費を欲望（Desire）視点からひもとき、2026年の欲望トレンドを見通す！昨年末に実施した「日経BP×dentsu desire design 欲望（Desire）視点で紐解く2025年消費分析・2026年欲望トレンド予測」ウェビナーでは語りきれなかった2つの欲望トレンドをご紹介し、前編となる今回は欲望トレンド「努力のトークン化」を分析・予測します！

著者：勝俣 哲生（日経BP）×佐藤 尚史（電通 第２マーケティング局）×千葉 貴志（電通 第4マーケティング局）

■2026年の欲望トレンド、「シングルタスクへの逆回転」。日経トレンディ×電通の徹底分析！

記事はこちら

#マーケティング#トレンド#消費者研究

2025年の消費を欲望（Desire）視点からひもとき、2026年の欲望トレンドを見通す！昨年末に実施した「日経BP×dentsu desire design 欲望（Desire）視点で紐解く2025年消費分析・2026年欲望トレンド予測」ウェビナーでは語りきれなかった2つの欲望トレンドをご紹介し、後編となる今回は欲望トレンド「シングルタスクへの逆回転」を分析・予測します！

著者：勝俣 哲生（日経BP）×佐藤 尚史（電通 第２マーケティング局）×千葉 貴志（電通 第4マーケティング局）

■モビリティショーで存在感を示した、いすゞブース。豪華チームが仕掛けた未来体験とは？

記事はこちら

#クリエイティブ#メディア/コンテンツ#未来#イベント#モビリティ

2025年、過去最多となる522の企業・団体が参加したモビリティの祭典「ジャパンモビリティショー。「いすゞ／UDトラックスブース」の総合プロデュースを担当した中野良一氏に、アブストラクトエンジンやgroovisionsといったクリエイティブ界の精鋭とのコラボで作り上げたブースの制作経緯、体験設計のポイントについてお話をお聞きしました。

著者：中野 良一（電通 BXクリエイティブセンター）

■音声広告の効果を可視化する。新ソリューション「SONATA」とは？

記事はこちら

#マーケティング#広告#メディア/コンテンツ

Spotify広告の効果をより確かなものにするため登場したのが、来店率や購買への貢献度まで可視化する「SONATA（ソナタ）」です。本記事では、SONATAの特徴を紹介しながら、音声広告の可能性をどのように広げていくのかを探っていきます。

著者：河田 淳（Spotify Japan K.K.）×稲葉 弘明（電通）

■CRMを「経営アジェンダ」に。AI時代こそ、顧客体験徹底が企業の成長を左右する！

記事はこちら

#マーケティング#経営/企業#コンサルティング#CRM#AI

電通、電通デジタル、電通コンサルティング、電通総研の4社は、CRM（顧客関係管理）を起点に、顧客体験だけでなく事業や組織の変革を支援する「Biz CRM For Growth」の提供を2025年6月からスタート。AIをどのように活用し、企業の競争優位性につなげていくのか、そして「Biz CRM for Growth」がなぜ経営に不可欠なのか、対談からひもといていきます。

著者：阿久津 聡（一橋大学大学院経営管理研究科（ICS））×宮下 剛（電通コンサルティング シニアパートナー）

