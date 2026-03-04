MWC26にて開催のHuawei Cloudサミット（Huawei Cloud Summit）：AIで業界課題を解決

バルセロナ（スペイン）、2026年3月3日 /PRNewswire/ -- 3月3日、「Huawei Cloud：AIで業界課題を解決（Solving Industry Challenges with AI）」をテーマに、Huawei Cloudサミット（Huawei Cloud Summit）がバルセロナで開催されました。サミットでは、Huawei Cloudは業界向けAIファウンドリー（Industry AI Foundry）を発表するとともに、次世代ハイブリッドクラウドサービスであるHuawei Cloud Foundation（HCF）を紹介し、さらにAI搭載のコーディングエージェントであるCodeArtsを披露しました。これらは、さまざまな業界の顧客がAI時代において成功を収められるよう支援することを目的としています。

価値創出を加速するための戦略的投資の優先

開会のあいさつで、Huawei Cloudの最高経営責任者（CEO）であるPeter Zhou博士は、クラウドとAIがHuaweiの戦略の中核に位置しており、研究開発およびイノベーションへの継続的な投資を牽引していることを強調しました。過去1年間で、Huawei Cloudは世界規模で顕著な進展を遂げており、この勢いは今後さらに加速する見込みです。2026年においても、Huawei Cloudは引き続き、安全性、信頼性、および高品質を備えたクラウドサービスの提供に注力し、お客様およびパートナーの双方にさらなる価値を創出してまいります。ソフトウェアとハードウェアの高度なシステム統合による相乗効果を活用し、Huawei Cloudは世界に向けて革新的なAIサービスを先導することを目指しています。さらに、ステークホルダーとの緊密な連携を通じて、オープンかつ広範なクラウドエコシステムの構築を推進していきます。



Dr. Peter Zhou, CEO of Huawei Cloud



AIで業界課題を解決するための業界向けAIファウンドリー（Industry AI Foundry）

基調講演「Huawei Cloud：AIで業界課題を解決（Huawei Cloud：Solving Industry Challenges with AI）」において、Huawei Cloudソリューション営業担当プレジデントであるTim Tao氏は、AIが単なる計算能力の追求から、具体的な効率向上の実現へと重要な転換点を迎えていることを強調しました。同氏は、クラウドコンピューティングがAI時代における「公共の電力網」へと進化し、俊敏なビジネスイノベーションを支える中核的基盤となるとのビジョンを示しました。Huawei Cloudは、業界向けAIファウンドリー（Industry AI Foundry）に関する戦略的青写真を発表するとともに、中国初のスマート医療ゾーンを立ち上げました。これに加えて、Huawei Cloudは、AIインフラ、業界特化型モデル、エージェント・プラットフォーム、アプリケーションに至るまでを網羅する包括的なサービスを提供し、各業界が現実の課題にAIで効果的に対応できるよう支援しています。



Tim Tao, President of Huawei Cloud Solution Sales



Huawei Cloudの最新発表

サミットにおいて、Huawei CloudはHCFおよびCodeArtsを発表しました。これらは本年下半期に世界で順次提供開始予定です。

HCFは、複雑なIT環境に対応する政府機関および企業向けに、次世代のオープン性、簡素性、そしてレジリエンスを備えたハイブリッドクラウドソリューションを提供し、ハイブリッドクラウドの在り方を革新します。俊敏性と強固なセキュリティをシームレスに融合し、AI導入を加速させることで、組織が大規模にデジタル化および高度なインテリジェント化を推進するための道を切り開きます。

一方、CodeArtsは、最先端のコードモデル、IDE、自律型開発機能を融合することで、ソフトウエア開発の在り方を再定義します。CodeArtsは開発者にかつてない効率性をもたらし、AIによるコード生成、研究開発向けナレッジチャット、単体テストケース生成、エキスパート機能、コードベースのインデックス作成、仕様主導型開発（SDD）などの機能を提供します。GLM-5やDeepSeek-V3.2といった主要なオープンソースモデルとの統合に加え、Huawei独自のモデルとの連携により強化されたCodeArtsは、革新的なエンドツーエンドのスマートコーディング体験を提供します。

パートナーシップを深化し、共創による成功を推進

本サミットには、IDC、KoçSistem、SMSA、Serpro、Nextcloudといった著名な組織から専門家、先見者、業界リーダーが集い、AI革命に対応するための貴重な知見を共有するとともに、多様な分野におけるHuawei Cloudとの協業によるイノベーションの取り組みを紹介しました。

34のリージョンにまたがる101のアベイラビリティゾーン（AZ）を有する強固なグローバル展開により、Huawei Cloudは170を超える国・地域の顧客に最先端のサービスを提供しています。Huawei Cloudは、941日間連続で安定かつ安全な運用を維持しており、政府機関、金融機関、インターネット企業、自動車業界のリーダーによる変革を力強く推進しています。また、数千万人規模の開発者および5万社を超えるパートナーから成る活気あふれるエコシステムを形成しています。今後もHuawei Cloudは、AIの進化を推進するとともに、業界のニーズに即した業界向けAIファウンドリー（Industry AI Foundry）の構築を進め、AIの広範な導入を加速させてまいります。さらに、パートナーシップを一層強化し、AIを通じて業界課題の解決に取り組んでまいります。

