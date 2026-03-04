大阪地下街株式会社(本社：大阪市中央区、代表取締役社長：井上 亮)が運営する大阪・なんばの地下街「なんばウォーク」は、春の訪れを祝う特別な空間装飾『FLOWER WONDERLAND!』を2026年3月11日(水)から同年4月7日(火)まで開催します。今年の春は「FLOWER WONDERLAND!」と題し、色とりどりの花々が咲き誇るフラワーショーのような空間を演出。地下街にいながら、春の陽気と生命力を感じる華やかな世界観をお楽しみいただけます。通勤・通学の途中やお買い物の合間に、心躍る春のフォトスポットへぜひお立ち寄りください。期間中は、春ならではのワークショップも開催。詳しくはなんばウォークのHPをご確認ください。

https://walk.osaka-chikagai.jp/





装飾イメージ(クジラパーク)





■春の装飾『FLOWER WONDERLAND!』概要

●会場：なんばウォーク内／クジラパーク、フォレストパーク、

ニュースパーク、アートパーク

●期間：2026年3月11日(水)から4月7日(火)まで

※入場無料。

※なんばウォークが閉館する夜間～早朝は観覧不可。









■各広場のご案内

●クジラパーク ～ブルーミングサーカス～

玉乗りや火の輪くぐり、空中ブランコなどのサーカスの演目をお花で表現。華やかなサーカスの世界観をそのままに、色とりどりの花々が楽しいパフォーマンスを繰り広げます。写真映えするスポットがたくさんあるので、お気に入りのぬいぐるみと一緒に撮影する「ぬい撮り」もおすすめです。





●フォレストパーク ～フラワーワゴン～

移動遊園地のスナックワゴンのようなイメージで、たくさんのお花を装飾。桜やガーベラ、スイートピーなど、春らしい可愛いお花がいっぱい詰まった夢のようなワゴンです。ノスタルジックで優しい雰囲気が漂うエリアとなっています。





装飾イメージ(クジラパーク／フォレストパーク)





●ニュースパーク ～ファンタジックカルーセル～

淡い色のかすみ草で彩られた、ファンタジックなお花のメリーゴーランド。まるで絵本の世界に迷い込んだかのような、優しくロマンチックな空間が広がります。幻想的な雰囲気の中で特別な空間をお楽しみください。





●アートパーク ～スプリングマジック～

まるでシルクハットからチューリップが飛び出てきたかのような、驚きと感動に満ちたお花のマジックショーをイメージしたフォトスポット。春の花々が織りなす不思議で楽しいマジックの世界をお楽しみください。





装飾イメージ(ニュースパーク／アートパーク)





●フォトスポット

各広場に「ぬい撮り」スポットを多数設置。春の可愛らしいお花に囲まれた写真が撮れるフォトスポットは

「FLOWER WONDERLAND!」の見どころの一つです。





ぬい撮りフォトスポット





【開催広場のご案内】





開催場所





■ワークショップ概要

桜を使ったキャンドルホルダーと春色スワッグのワークショップです。

お子様でも20分程度でご体験いただけます。





ワークショップイメージ





●会場 ：クジラパーク

●開催日時：2026年3月28日(土)、29日(日)(キャンドルホルダー)

4月4日(土)、5日(日)(ミニスワッグ)

各日 13:00～17:00

●定員 ：各日先着100名様

※定員に達し次第終了となります

※お1人様1回限りとなります

●参加条件：開催日当日のなんばウォークご利用の

レシート500円以上(税込／合算可)のご提示＋アンケートに回答





さらに、なんばウォーク公式Instagramのフォロー画面をご提示いただくと、もれなく素敵な特典をプレゼントいたします。









■なんばウォーク施設概要

●公式サイト

https://walk.osaka-chikagai.jp/





大阪メトロ御堂筋線「なんば駅」を基軸に東西延長715mにおよぶ「なんばウォーク」は、東端の地下鉄「日本橋駅」から西はJR「難波駅」までをまっすぐ結ぶ1本のショッピングストリートです。北通り南通りの2本の通路で構成された街は大きく3つのゾーンに区分けされ、「クジラパーク」「フォレストパーク」「ニュースパーク」など5つの広場では季節ごとのイベントが行われています。





●営業時間

[ファッション・バラエティ・フード]10:00～21:00 [グルメ]10:00～22:00

※一部の店舗では早朝営業、短縮営業をしている場合がございます。詳しくは店舗へお問い合わせ下さい。

※営業時間の変更・臨時休業の実施など予告なく変更する場合がございます。





●アクセス

・Osaka Metro 御堂筋線「なんば駅」北東・北西改札より16・17・22・23番出口方面／1・2番街に直結

・Osaka Metro 四つ橋線「なんば駅」北改札口より27番出口方面/1番街に直結

・Osaka Metro 千日前線「なんば駅」北東・北西改札より16・17・22・23番出口方面／1・2番街に直結

・南海電鉄「難波駅」3F北改札口 徒歩約5分／1・2番街へ

・近鉄電車難波線「大阪難波駅」西改札口、東改札口／1・2番街に直結

・JR「難波駅」徒歩4分/1・2番街へ





・Osaka Metro 千日前線「日本橋駅」中北・中南改札より3・4番出口方面／3番街に直結

・Osaka Metro 堺筋線「日本橋駅」中北・中南改札より3・4番出口方面／3番街に直結

・近鉄電車難波線「日本橋駅」西改札口／3番街に直結