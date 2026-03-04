本格タイ料理店を都内に4ブランド16店舗を展開している株式会社SUU・SUU・CHAIYOO(スー・スー・チャイヨー／所在地：東京都大田区大森北1-8-2icot大森B1、代表取締役：川口 洋)は3月1日(日)から春季限定メニューの販売を開始いたしました。

毎年ご好評をいただいている春限定メニュー「菜の花を使用したタイ料理」3種を、本年も期間限定で販売開始いたしました。

旬を迎える菜の花のほろ苦さと、タイハーブやスパイスの香りを掛け合わせたメニューは、春の訪れを感じさせる当社の季節の定番商品です。毎年多くのお客様にお楽しみいただいております。





菜の花×本格タイ料理 人気3メニュー





■「春ガパオ 菜の花と豚挽き肉のバジル炒め」

価格 ：1,500円(税込)

販売店舗：全店舗 ※一部追って販売の店舗あり

販売期間：2026年3月1日(日)～





毎年人気の春ガパオが今年も登場！菜の花のほろ苦さと、ガパオの旨辛味が織りなす絶妙なハーモニー。豚肉のジューシーな旨みとともに、菜の花のシャキッとした食感がアクセントとなり、最後まで飽きのこない味わいに仕上げました。ごはんとの相性も抜群で、とろりとした半熟卵を絡めれば、辛みと旨みがよりまろやかに広がります。日本の春食材とタイの定番料理が出会った、この時期だけの特別なガパオ。毎年人気を集める、春限定の一皿をぜひお楽しみください。





春ガパオ 菜の花と豚挽き肉のバジル炒め





■「ドークマーイファイデーン ビタミンたっぷり！菜の花の強火炒め」

価格 ：1,500円(税込)

販売店舗：全店舗 ※一部追って販売の店舗あり

販売期間：2026年3月1日(日)～





春の恵みをたっぷり味わえる一皿。旬を迎えた菜の花を主役に、高温の中華鍋で一気に炒め上げることで、鮮やかな緑色とシャキッとした食感を引き出した一皿です。香りの決め手には、スースーアグリのタクライ(レモングラス)を使用。 爽やかで奥行きのある香りが、強火ならではの香ばしさと調和し、タイ料理特有の香り高い調味料と重なり合うことで、シンプルながらも奥深い味わいに仕上げました。

菜の花のほろ苦さが絶妙なアクセントとなり、後味は驚くほどさっぱり。ビタミンやミネラルを豊富に含む菜の花は、季節の変わり目の体にも嬉しい食材です。スースーアグリのタクライがもたらす清々しい香りが、春らしい軽やかさを一層引き立てます。シンプルだからこそ際立つ、旬の力強い味わいをお楽しみいただけます。春限定でお届けする、身体も心も元気になるメニューです。





ドークマーイファイデーン ビタミンたっぷり！菜の花の強火炒め





■「ヤムドークマーイ 菜の花とレモングラスの香りサラダ」

価格 ：1,580円(税込)

販売店舗：全店舗 ※一部追って販売の店舗あり

販売期間：2026年3月1日(日)～





春の訪れを感じさせる旬の菜の花に、爽やかなレモングラスが香る一品。やわらかな苦みとほのかな甘みを持つ菜の花をさっと湯通しし、鮮やかな色味とみずみずしい食感を引き出しました。仕上げに散らしたフレッシュハーブが全体をやさしくまとめ、春らしい軽やかな一皿に仕上げました。日本の春野菜とタイハーブが出会った、季節限定の香り豊かなサラダです。食卓に春の風を運ぶ、今だけの特別な味わいをぜひお楽しみください。





ヤムドークマーイ 菜の花とレモングラスの香りサラダ





■株式会社SUU・SUU・CHAIYOOとは

HappyThailandを世界へ届ける！タイの素晴らしい文化や人々との触れ合いを通じ、社会へ貢献する企業です。皆様に親しみやすい「食事」へ視点を向け、タイ料理を通じてタイの文化や人々の魅力を、皆様に伝えるためタイ料理レストラン事業、タイ食品製造販売事業、農園事業を営んでおります。













