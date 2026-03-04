Create Good Golf.を提案するゴルフブランド「オノフ」を展開するグローブライド株式会社(所在地：東京都東久留米市、代表取締役社長執行役員：鈴木 一成、以下当社)は、「ONOFF AKA」シリーズのドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティ、アイアンを2026年3月6日(金)に新発売いたします。

今回発売のNEW「ONOFF AKA」シリーズは、「Good Job! AKA」をキャッチコピーに掲げ、ドライバーからアイアンまで全番手において強弾道と高い安定性を両立させた、“良いゴルフ”を実現するための機能とデザインを徹底的に追求したゴルフクラブです。





▼商品詳細は「オノフWebサイト」にてご覧いただけます。

https://onoff.globeride.co.jp/club/aka/index.html





また、オノフYouTubeチャンネルにて、里崎智也氏(元プロ野球選手)×松井稼頭央氏(元プロ野球選手)×藤田さいきプロの3名によるNEW「ONOFF AKA」シリーズインプレッション動画を公開。アスリートがプライドをかけてゴルフバトルを展開します。





NEW「ONOFF AKA」シリーズインプレッション動画





◇2026 ONOFF AKA 松井稼頭央・里崎智也・藤田さいき ONOFF ゴルフバトル(試打編)

https://youtu.be/s2k-dXGOMFc

◇2026 ONOFF AKA 松井稼頭央・里崎智也・藤田さいき ONOFF ゴルフバトル(対決編)

https://youtu.be/6x37BFCqjU8









■「第60回ジャパンゴルフフェア2026」が3月6日(金)～8日(日)・パシフィコ横浜(神奈川県横浜市)で開催されます。





オノフブース





オノフブースでは、NEW「ONOFF AKA」シリーズをいち早くお披露目！そのほか、人気のKUROやラボシリーズ、レディスモデルまで、オノフのフルラインナップを展示します。

また、試打会や契約プロによる日替わりレッスン(予約制)も開催。皆様のご来場をお待ちしております。

オノフブースの紹介・ https://www.japangolffair.com/exhibits_detail.php?c_id=177









【NEW「ONOFF AKA」シリーズラインナップ】

■ONOFF DRIVER AKA





ONOFF DRIVER AKA





―POINT―

・パワートレンチ×ビードレスカップフェースの進化で、AKA史上最大の反発性能を実現。

・大型で安心感のある、“つかまりやすい”ヘッド構造。

・フェースレーザーミーリングに「隠れONOFF」デザイン。

・フレックス別最適設計シャフトで再現性アップ＆Good Draw.設計を最大化。

・標準仕様でも48通りの調整が可能(ヘッド×グリップ×スリーブ)。

・ヘッド、シャフト、グリップを自社開発しているからこそできるX CBT(クロス バランス テクノロジー)。

価格：96,800円(税込)





■ONOFF FAIRWAY ARMS AKA





ONOFF FAIRWAY ARMS AKA





―POINT―

・AKAシリーズでは、W#9が10年振りにラインアップ。

・AKAフェアウェイウッドで初めてウエイトスクリュー＆スリーブ調整機能を搭載。

・”ぶっ飛び”と”狙い”を最大限に引き出す、専用設計シャフト。

価格：W3,W5 66,000円(税込)、W7,W9 55,000円(税込)





■ONOFF UTILITY WINGS AKA





ONOFF UTILITY WINGS AKA





―POINT―

・AKAではU2を初めてラインアップ。飛距離ギャップを埋められる6番手展開。

・AKAユーティリティで初めてウエイトスクリュー＆スリーブ調整機能を搭載。

・“飛び”と“狙い”を最大限に引き出す、専用設計シャフト。

価格：49,500円(税込)





■ONOFF IRON AKA





ONOFF IRON AKA





―POINT―

・反発領域が大幅に広がったことで、ミスショットもナイスショットに。

・独自の接合技術で低重心化を実現し、ストロングロフトでも高弾道を可能に。

・下部打点の安定感を表現するため、「隠れONOFF」をフェース下側に配置。

・最適なライ角に調整できることで、性能を最大限に引き出すことが可能に。

価格：

ONOFF SMOOTH KICK MP-526I

4I セット(#7 ～ #9,PW) 118,800円(税込)、単品(#5,#6,AW,SW) 29,700円(税込)

N.S.PRO 850GH neo (R) / N.S.PRO 950GH neo (S)

4I セット(#7 ～ #9,PW) 110,000円(税込)、単品(#5,#6,AW,SW) 27,500円(税込)









【グローブライド株式会社】

グローブライド株式会社は、DAIWAブランドを擁するフィッシングをはじめ、ゴルフ・ラケットスポーツ・サイクルスポーツ用品の製造・販売を通して、すべての人に自然と触れ合い、一生涯を通して爽快な感動を体感いただく「A Lifetime Sports Company」です。 ライフタイム・スポーツとは、人生を豊かにするスポーツ。 地球をフィールドとする新しいスポーツの歓びを提案してまいります。

企業サイトURL： https://www.globeride.co.jp/









