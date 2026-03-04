エンディングプラットフォーム「SouSou」を運営する株式会社そうそう（本社：埼玉県川口市、代表取締役：日下上総）は、2026年2月27日、一般社団法人日本オムニチャネル協会主催「DXイノベーション大賞2025」において、ベンチャー部門 優秀賞を受賞いたしました。本受賞は、終活という従来アナログで属人的に扱われてきた領域を、社会基盤として再設計する取り組みが、DX文脈において正式に評価されたものです。

なぜ今、「エンディングDX」なのか

日本では年間死亡者数が増加を続け、2040年には年間約170万人が亡くなる時代を迎えると推計されています。各種調査によると、「近いうちに終活を実施したい」と回答する人は全世代平均で約12％。「デジタル終活に取り組みたい」と考える人は80％を超える一方、実際に実行している人は約3％にとどまっています。高齢層においてもスマートフォン利用率は約90％に達しており、情報リテラシーも年々向上しています。さらに国においても、自筆証書遺言や死亡届提出手続きのデジタル化に関する議論が進められています。ニーズはある。環境も整いつつある。制度も動き始めている。それでもなお、信頼できる基盤が十分に整っていない部分に「エンディングDX」の余地があります。

「エンディングDX」がもたらす未来

少子高齢化や単身世帯の増加により、没後手続きの負担は年々増加しています。一人あたりが対応する実務は複雑化し、遺族の生活や社会活動を妨げる可能性も指摘されています。当社は、終活および没後手続きをデジタル基盤として再設計することで、・手続き負担の軽減・情報分断の解消・実務の標準化を実現しようとしています。目指しているのは、単なる効率化ではありません。「手続き的な死の恐怖」を軽減し、人の死をゆったりと受け止められる社会をつくること。それは、一人ひとりがより安心して「今」を生きられる社会へとつながっていきます。エンディング領域のDXは、「人生全体の安心を支えるインフラ」整備でもあります。

代表取締役 日下上総 コメント

終活は長らく、デジタル化の対象になりにくい領域でした。今回、DX文脈で評価されたことは、この分野が社会基盤として再設計されるべき領域であることを示すものだと受け止めています。「一番悲しい人が、一番忙しい」エンディングの現状を変えていくために。本受賞を未来への布石と位置づけ、より多くのパートナー事業者・自治体との連携を通じ、エンディングDXの社会実装を加速してまいります。

「DXイノベーション大賞」とは

「DXイノベーション大賞」は、一般社団法人日本オムニチャネル協会が主催し、社会に波及するDX事例を表彰するアワードです。2026年2月27日、虎ノ門ヒルズフォーラムにて開催された「オムニチャネルDay」内で表彰式が行われました。▼「DXイノベーション」公式サイトhttps://omniassociation.com/open/dxinnovation▼公式レポート記事https://dxmagazine.jp/news/dxin26/

エンディングプラットフォーム「SouSou」とは

「SouSou」はマイナンバーカードを活用した新しいデジタル終活サービスです。エンディングノート等の終活に必要な様々な機能を、アプリ利用料完全無料・ワンストップで提供します。また従来のサービスにはない「①本人性/真正性の担保」・「②逝去判定のデジタル化」・「③外部サービス（データ）連携」という３つの特徴を備えており、今後は様々なパートナー企業との連携を通じて、ご逝去後の各種手続きの自動化・簡略化を目指します。

「SouSou」のサービス紹介ページ：https://sousou-official.com/service-page「SouSou」の紹介動画：https://youtu.be/FwH7Qk-LVJM?feature=shared

株式会社そうそうとは

https://apps.apple.com/jp/app/id6739128492https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sousou.production

株式会社そうそうは、2022年8月に「縁起を形にする」をミッションに掲げ創業。父の死を契機に、大手コンサルティングファームにてデジタル技術に関わる多くのプロジェクトを手がけてきた創業者兼代表取締役は、「デジタル技術だからこそ実現可能な新しいライフエンディング体験」を提供するため、エンディングプラットフォーム「SouSou」（スマートフォンアプリ）の構築を行いました。デジタル分野・エンディング分野等、多様なパートナー企業様との業務提携により、さらなるサービスの拡充を目指しています。コーポレートサイト：https://sousou-official.com/

