■番組情報タイトル：『外国人が見た！SUGOI広島』放送日時：3月7日（土）16：05～17：00 広島エリア※その他エリア OHK：3月7日（土）12：00～12：55EBC：3月8日（日）16：00～16：55TSK：3月14日（土）14：00～14：55KSS：3月14日（土）15：00～15：55出演者柴田英嗣（アンタッチャブル）、枡田絵理奈

普段広島で暮らす人でも見落としている”広島の魅力”を海外からの観光客や移住者の視点で再発見するバラエティ番組『外国人が見た！SUGOI広島』（テレビ新広島制作）を3月7日（土）夕方4時5分より放送する。宮島や尾道など人気名所が数多く集まる広島だが、そんな観光地以外にも”なぜか”外国人が集まっているスポットへディレクターが潜入。アンタッチャブル・柴田と、広島に移住して10年以上たった枡田絵理奈がその様子をモニタリング、広島にはゆかりがある人でも知らない場所が登場する。

◆広島の中心地で感じる大自然 去年開業した新広島駅ビル…ではなく、そこから見える二葉山の山頂までを登るツアー。道中に建つ神社で日本の文化を学ぶところまでは一般的だが、この企画ならではのイベントが。土の上での森林浴、広島の地元食材を使用したオリジナル朝食、絶景を眺めながらお茶をたてて楽しむ”野点”に外国人がとりこになっていた。◆外国人が注目する滝行 広島に移住して10年、タクシー会社で英会話講師をするジョーダンさんが惹かれたのは呉市にある白糸の滝。高さ約38メートルから勢いよく流れ落ちる滝行に挑む。気温5度という厳しい状況の中でも、あえて挑戦したかった理由とは。◆北広島町で広がる民泊同盟 民泊のオーナーが手を組み、地域の魅力発信や受け入れ体制の強化などを行う「民泊同盟」が広まっている北広島町。空き家をゲストハウスにリフォームしたり、神楽や田植えなどに参加した様子をSNSで発信したり、町おこしを担う海外からの移住者が登場する。