DUNLOPグループのダンロップスポーツマーケティングは、ショートゲームをやさしく、かつ高い精度でプレーしたいゴルファーに向けて、軟鉄鍛造ウエッジ「クリーブランドゴルフ RTi-FORGEDウエッジ」を2026年4月4日に発売します。 軟鉄鍛造ならではのやわらかいフィーリングを追求し、非常にやわらかい軟鉄素材（S15C）に独自の「コンデンス鍛造技術」を用いることでシリーズ最高レベルの打感を実現しました。優れたスピン性能を発揮し、悪条件下でも安定したスピンコントロール性能を発揮するフォージドウェッジです。メーカー希望小売価格は、ダイナミックゴールドシャフト装着モデルが28,600円（税抜26,000円）、N.S.PRO 950GH neo スチールシャフト装着モデルが29,700円（税抜27,000円）です。

「クリーブランドゴルフ RTi -FORGED ウエッジ」

■「クリーブランドゴルフ RTi- FORGED ウエッジ」の特長1. S15Cがもたらすシリーズ最高の打感非常にやわらかい軟鉄素材（S15C）を採用し、フェース面においては素材本来の上質な軟らかさを活かすことでシリーズ最高の打感を実現。ショット時に負荷の掛かるホーゼル部分には、当社独自の「コンデンス鍛造」技術を用いることで耐久性を維持しました。

S15C 素材の採用を可能にした「コンデンス鍛造」構造図

2.プロが認める構えやすさと安心感ヘッド形状を直線的で、シャープなシルエットに仕上げることで、構えたときにターゲットへ合わせやすく、プロや上級者が好むフェースコントロールのしやすさと安心感を両立しています。さらに、バックフェースは無駄をそぎ落としたシンプルでクリーンなデザインとし精悍な印象を演出しています。

構えやすいシャープで直線的なヘッド形状

3.ショットの安定性を高める重心設計とソール設計逆テーパー構造により、ボールが浮いたライで発生しやすい上下の打点ブレに対応。さらに、エッジ部の面取り加工によってソールが過度に潜らず、スムーズに抜けるよう設計しました。加えて、ヒール側を削りトゥ側に重量配分することで重心バランスを最適化し、より安定したショットをサポートします。

4.ロフト別に優れたスピン性能を発揮天候や芝の状況に左右されにくい「HYDRAZIP（ハイドラジップ）」フェースに加え、最大19本の深く狭い「ULTIZIP（アルチジップ）」グルーブが、ラフやウェット時などの悪条件下でも安定したスピンコントロール性能を発揮します。

悪条件に強い「HYDRAZIP」、フェース「ULTIZIP」 グルーブ

■「クリーブランドゴルフ RTi-FORGEDウエッジ」の概要

■商品の詳細に関しては、下記URLからご確認ください。「クリーブランドゴルフ RTi-FORGEDウエッジ」

https://sports.dunlop.co.jp/golf/clevelandgolf/rtiforged/

当社グループは2026年より、コミュニケーションブランドをDUNLOPに統一しました。DUNLOPは、「挑戦を支える安心」「期待を超える体験」「限界への挑戦」という3つの提供価値を、すべての商品・サービスで体現し、革新的な体験を通じて世界中の人々にポジティブな感情を生み出すことを追求していきます。ブランドステートメント「TAKING YOU BEYOND」には、挑戦するすべての人々の可能性を広げ、その先へ導く存在であり続けるという想いを込めています。