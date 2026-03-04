株式会社シップス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原裕章）が展開する「SHIPS KIDS」は、2027年度入学用ランドセルのコレクションを発表いたします。SHIPS KIDSのランドセルは、1935年に創業した国内最高峰の老舗バッグメーカーの大峽製鞄（オオバセイホウ）とのコラボレーション。丈夫で使いやすくお子様に優しい大峽製鞄ならではの安心のクオリティで、これからの6年間を支えます。

「大峽製鞄 × SHIPS KIDS」の6年間、安心して使える丈夫なランドセル

大峽製鞄（オオバセイホウ）は、1935年に創業した縫製技術が優れている老舗バッグメーカー。半世紀以上にわたってランドセルのトップメーカーとしても高く評価され、現在では日本各地の名門国立・私立小学校の指定ランドセルに採用されています。厳選した素材、出来る限り無駄を省いたシンプルなデザイン、職人の研ぎ澄まされた丁寧な手仕事によって、製品としてのバランスが整った大峽製鞄の美しいランドセル。その本物の良さが約束された、SHIPS仕様のオリジナルランドセルをご紹介します。

＜ LINE UP ＞

LEATHER ＜ 使い込むほど深みと味わいが増すレザー（牛革）タイプ ＞

価格 ：\88,000（税込）サイズ ：内寸：約W23×H31.5×D12cm / 外寸：約W25×H34×D19cm重量 ：約1,310g素材 ：本体：本革 / かぶせ裏：人工皮革 / 肩ベルト裏・背当て：牛革ソフトレザー色 ：ネイビー、ブラック

CLARINO ＜ 軽さを重視したクラリーノ®タイプ ＞

価格 ：\75,900（税込）サイズ ：内寸：約W23×H31.5×D12cm / 外寸 約W25×H34×D19cm重量 ：約1,120g素材 ：本体：クラリーノ®エフ / かぶせ裏・背中のハンドル：人工皮革 / 肩ベルト裏・背当て：牛革ソフトレザー色 ：スカイ（新色）、ラベンダー、ネイビー、ブラック

SHIPS KIDS各店舗および公式オンラインショップでは、3月4日（水）より2027年度ご入学用ランドセルのご注文受付を開始いたします。また、一部店舗ではサンプル展示も行いますので是非この機会に足をお運びください。

＜ 販売期間 ＞取り扱い店舗 ／ ONLINE SHOP2026年3月4日（水）～※オプション付き商品はお届け日が異なります、詳しくは店舗にお問い合わせください。※ご来店によるご注文のみ承ります。※ご注文後のキャンセルはお受けできません。※上限に達し次第販売終了となります。

＜ サンプル展示店舗 ＞ SHIPS KIDS 大丸札幌店 SHIPS KIDS 新宿店 SHIPS KIDS 博多阪急店※店舗によって展示期間・サンプル内容が異なります、詳しくは店舗にお問い合わせください。＜ 取り扱い店舗 ＞ SHIPS KIDS 大丸札幌店 SHIPS KIDS 池袋店 SHIPS KIDS 新宿店 SHIPS 二子玉川店 SHIPS KIDS 吉祥寺店 SHIPS KIDS 髙島屋横浜店 SHIPS KIDS 松坂屋名古屋店 SHIPS KIDS 阪急うめだ店 SHIPS KIDS 神戸店 SHIPS KIDS 博多阪急店 SHIPS 大宮店 SHIPS 公式オンラインショップ：https://www.shipsltd.co.jp/

SHIPS KIDS

「自分たちが着ている服を子供にも着せたい」こんな想いがキッズラインのはじまりです。子供の笑顔が似合う服、そんな気持ちをシップスのスタンダードなテイストをベースに表現していきます。

株式会社シップスについて

https://www.shipsltd.co.jp/label/shipskids/https://www.instagram.com/ships_kids_official/

シップスは1975年に設立した、日本で歴史のある老舗のセレクトショップです。その歴史は、1952年創業の東京・上野のアメ横で開店した「三浦商店」にはじまり、1970年に屋号を「ミウラ」と改め、輸入カジュアル衣料品の販売を開始しました。その後、1975年に「有限会社ミウラ」を設立し、SHIPSの前身である「MIURA & SONS 渋谷店」をオープン。1977年には第一号店となる「SHIPS 銀座店」を開店し、1987年に「株式会社シップス」へと組織および商号を変更、2025年に設立50周年を迎えました。「Stylish Standard」をコンセプトに、国内外ブランドのセレクトとシップスオリジナル商品を揃え、トレンドとベーシックをミックスしたスタイルを提案しています。SHIPS、SHIPS anyの2つのレーベルを軸に、メンズ、ウィメンズ、キッズのアパレルと服飾雑貨を中心に販売しており、全国に店舗を構え、SHIPS 公式オンラインショップなどの通販サイトを展開している企業です。

https://www.shipsltd.co.jp/