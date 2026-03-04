ハイセンスジャパン株式会社(本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：張喜峰)は、FIFAワールドカップ2026のオフィシャルスポンサーとして、6月に開幕予定の同大会を記念し、日本の初戦「日本 vs オランダ」戦を現地で観戦できるチケット(2組4名様)およびハイセンスの大画面テレビ(1名様)が当たるキャンペーンを本日より開始いたしました。ハイセンスは大画面テレビを通じて、大会を“圧倒的な臨場感”で楽しむ喜びを提供してまいります。





日本 vs オランダ戦チケットキャンペーン





【キャンペーン概要】

【A賞】

「日本 vs オランダ」戦 観戦チケット

2組4名様





【B賞】

ハイセンス 大画面テレビ65A6R

1名様





大画面テレビ65A6R





「FIFAワールドカップ2026(TM) 観戦チケット プレゼントキャンペーン」(以下、「本キャンペーン」といいます。)に応募いただく前に、本規約をよくお読みいただき、同意のうえ、応募ください。本キャンペーンに応募された場合、本規約に同意いただいたものとみなします。









■ご応募はこちらから

ハイセンスジャパン公式X(旧Twitter)アカウント

https://x.com/hisense_japan





【応募方法】

STEP1：ハイセンスジャパンXアカウント「@hisense_japan」をフォローする

STEP2：該当ポストをリポストする

STEP3：#Hisense #W杯 をつけて希望賞品をコメントする





【応募資格】

以下のすべての条件を満たす方のみ本キャンペーンへの応募が可能です。

・ご自身のXアカウントをお持ちの方。

※アカウント作成にあたっては、ご自身でXの利用規約等をご確認ください。

※Xアカウントを非公開設定にしている場合は抽選対象外となります。

・本規約に同意いただける方。

・日本国内に在住し、賞品の受領を日本国内で行っていただける方。

・お客様が未成年者の場合、保護者の同意を得ている方。

※当社社員及び関係者のご応募はできません。





【応募期限】

2026年3月4日(水)～3月31日(火)23:59まで





【賞品・当せん人数】

A賞：FIFAワールドカップ2026(TM) 観戦ペアチケット 2組(合計4名様分)

B賞：大画面テレビ(65A6R) 1名

※A賞は2名の当せん者に1組(2名様分)のペアチケットをプレゼントします。

※当せん賞品はやむを得ない事情により、予告なく変更となることがあります。





［FIFAワールドカップ2026(TM) グループFグループステージMD1］

日本 × オランダ戦

開催地：アメリカ合衆国 ダラス(ダラススタジアム)

日時 ：2026年6月14日(日)15:00～(現地時間)

2026年6月15日(月)5:00～(日本時間)

※キックオフ時間は変更になる場合があります。





［大会公式サイト 試合情報］

https://www.fifa.com/ja/tournaments/mens/worldcup/canadamexicousa2026

※FIFAワールドカップ2026(TM) 公式WEBサイトに繋がります





【賞品に関する注意事項】

・賞品の観戦チケットに関する大会概要、注意事項等は以下のURLからご確認ください。

https://www.fifa.com/ja/tournaments/mens/worldcup/canadamexicousa2026/tickets

※FIFAワールドカップ2026(TM) 公式WEBサイトに繋がります

・賞品は観戦チケットのみであり、現地までの渡航、宿泊等の費用及び手配は含まれません。

・観戦席の指定、変更はできません。





【当せん発表】

キャンペーン実施期間中にご応募いただいた方の中から、厳正なる抽選により、当せん者を決定いたします。当せんのご連絡は、当せんされた方へのみ速やかにXのダイレクトメッセージ(DM)にてお知らせします。当せんをお知らせするDMはいかなる場合も再発行いたしません。なお、応募受付、抽選結果に関するお問い合わせについてはご回答できかねます。あらかじめご了承ください。

当せんのご連絡は2026年4月中を予定しておりますが、諸事情により変更となる場合があります。





【当せん賞品の発送】

・FIFAワールドカップ2026(TM) 観戦ペアチケットはデジタルチケットになります。

ご利用方法などの詳細についてはご当せんされた方へのみご連絡いたします。

・当せん賞品発送、引き渡しのため、別途お届け先、お引き渡し情報の登録が必要となります。詳細についてはご当せんされた方へのみご連絡いたします。

・当せんのご連絡に記載の指定期間中に届け先、引き渡し情報を登録いただけない場合、当せんは無効となります。

・登録完了後にお届け先、お引き渡し情報を変更することはできません。

・お引き渡し情報の不備またはお客様の都合(登録メールアドレスの変更等)で当せん賞品をお届けできない場合、当せんは無効となります。

・当せん賞品のお引渡し日は指定できません。あらかじめご了承ください。





【X投稿について】

・Xに投稿する際は、表示範囲を「公開」にしてください。

・本キャンペーンに参加する際は必ず、ハイセンスジャパン公式Xアカウント「@hisense_japan」をフォローしてください。

・本キャンペーン応募後に、上記アカウントへのフォローを外された場合、ユーザーID、アカウント名が変更された場合やXを退会された場合は当せんが無効となります。





【注意事項】

・試合は天災などの諸事情により中止となる場合があります。

(その場合、他の試合への変更・代替はできません。)

・試合観戦、現地への交通、宿泊等に関しては、当社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

・主催者の判断により予告なく本キャンペーンの内容を変更または中止する場合があります。

・当せんされたお客様にはハイセンスジャパン公式Xアカウントよりダイレクトメッセージ(DM)にてお知らせします。

・当せんをお知らせするDMはいかなる場合も再発行いたしません。

・本キャンペーンのご応募はインターネットに接続できるパソコン、モバイル端末などからのみ可能となっております。

(ハガキや封書、Faxでのご応募は受付けておりません。あらかじめご了承ください。)

・ご応募に関して不正な行為があった場合、当せんを取消させていただくことがあります。

・本キャンペーンでの当せんはお1人様1回を限度とします。

・本キャンペーンに当せんされた方は、当社が同一時期に実施する他のキャンペーンとは重複して当せんできない場合があります。

・当せん賞品またはその受領権の転売、譲渡または換金を禁止します。

・本キャンペーンはX運営会社が支援、承認、運用、関与するものではありません。

・Xが提供するサービスのメンテナンスや不具合が生じた場合は、X運営会社へお問い合わせください。

・Xの操作、キャンペーンページの閲覧にかかる接続料や通信料は応募者ご自身の負担となります。

・リポスト、再投稿等はお客様ご自身の責任の下で行うものとします。

・投稿いただいた内容は、当社の広報・販促活動に利用させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

・未成年者の方は保護者の同意を得たうえで本キャンペーンにご応募ください。未成年の方が応募された場合は、保護者の同意を得ているものとみなします。

・本キャンペーンへの応募にあたり、以下行為のいずれかに該当、または当社が該当すると判断した場合は、応募対象外とさせていただきます。また、内容に応じて損害賠償請求を行う場合があります。

■法令に反する行為

■犯罪に関連する行為

■公序良俗に反する行為

・その他取り決めの無い事項については、当社の判断にて実施いたします。あらかじめご了承ください。





【個人情報の取り扱いについて】

本キャンペーンへのご応募、当せんによりお預かりした個人情報は、当社の個人情報保護方針に基づいて取り扱います。

お客様からお預かりした個人情報は、本キャンペーンの運用、管理のためだけに利用し、本キャンペーン終了後、速やかに破棄させていただきます。





ハイセンスジャパン株式会社 プライバシーポリシー

https://www.hisense.co.jp/privacy/









■ハイセンスグループについて

ハイセンスグループは、1969年に中国青島に設立され、2019年に50周年を迎えました。現在従業員は全世界に100,000人以上、2025年度の売り上げは約5兆円、テレビの出荷台数においては中国市場でシェアNo.1を誇っています。

経営理念は『最高の技術、最高の品質、最高のサービスをもってグローバルブランドを創造する』であり、高い研究開発力と優秀なグローバル経営マネジメントを基礎に、最新の通信技術と人工知能システム、デジタルマルチメディア技術および家電、通信、不動産などの分野を網羅した多角化経営を確立し、世界の160以上の国と地域でハイセンス製品が選ばれています。ハイセンスは世界中のスポーツを幅広くスポンサードし応援しています。2018年FIFAワールドカップ・ロシア大会と2017年FIFAコンフェデレーションズカップの公式スポンサーをはじめ、テニス、ラグビー、F-1などこれまでにも様々なスポーツをサポートしてまいりました。パリ・サンジェルマンのグローバルスポンサーも務めました。また、2022年FIFAワールドカップ・カタール大会公式スポンサーも務めました。2023年より横浜DeNAベイスターズの公式スポンサーに就任。UEFA EURO 2024(サッカー・ヨーロッパ選手権)の公式パートナーも務めました。

さらにFIFAクラブワールドカップ2025(TM)の公式パートナーにも就任しました。ハイセンスはこれからもお客様のために、「暮らしの楽しさ」、「心の豊かさ」をお届けできるように取り組んでまいります。









■会社概要

社名 ： ハイセンスジャパン株式会社

本社 ： 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町66-2 興和川崎西口ビル

設立日 ： 2010年11月4日

代表者 ： 代表取締役社長 張喜峰

事業内容： 家電の輸入・販売等

URL ： https://www.hisense.co.jp/









【お問い合わせ先】

キャンペーンに関するお問い合わせ：

ハイセンスジャパン株式会社 SNS事務局

mk.japan@hisense.com