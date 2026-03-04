NeUSDは、国際展開戦略の一環として、グローバル環境における流動性基盤の拡充を段階的に推進しております。

本対応拡大により、NeUSDは国際的な流動性環境との接続を強化し、実需設計を伴うデジタル金融インフラとしての展開を一層推進してまいります。





NeUSD





■ 段階的に進むグローバル展開戦略

NeUSDはこれまで、海外圏における流動性基盤の構築およびユーザー接点の拡大を推進してきました。





今回の対応拡大により、

・ユーザー基盤のさらなる拡充

・流動性環境の向上

が期待されます。





が期待されます。

本件は単発的な取り組みではなく、中長期戦略に基づく段階的なグローバル展開ロードマップの一環です。









■ 東南アジア金融機関との連携モデル

2025年12月、NeUSDは東南アジア地域の商業銀行との連携を開始しました。

現在、





・銀行口座連携モデルの構築

・法定通貨とデジタル資産の管理統合設計

・一定保有者向けデビットカードスキームの整備

など、ハイブリッド型金融モデルの実装を段階的に進めています。





など、ハイブリッド型金融モデルの実装を段階的に進めています。

伝統金融の信頼性とデジタル技術の機動性を融合させることで、既存金融圏とWeb3経済圏を接続する新たな基盤構築を目指します。









■ マルチカレンシー設計と実需構築

NeUSDは、米ドル・ユーロ・日本円など主要通貨との接続を視野に入れた設計を推進しています。

これにより、





・国際送金プロセスの簡素化

・法定通貨とデジタル価値の効率的な一元管理

・グローバル経済圏との接続強化





■ 今回の展開が意味するもの









■ 今回の展開が意味するもの

本件は、NeUSDにとって国際展開における重要な節目となります。





「構想」から「実装」へ

「期待」から「基盤整備」へ





NeUSDは、持続可能な流動性環境の構築と実需基盤の拡充を通じて、国際的なデジタル金融インフラとしての地位確立を目指します。









【会社情報】

トークン発行元

Routine Bell Co.,Ltd.

16F 88 Surasak Rd, Krung Thep Maha Nakhon Bangkok Thailand

info@routine-bell.com









【日本総代理店】

株式会社フィレナ

https://filenafinance.com/