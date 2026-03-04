ロングランプランニング株式会社（東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛、以下ロングランプランニング）とイマーシブシアターのクリエイティブチーム「ムケイチョウコク」（株式会社NO MORE 代表取締役：佐田 晋一郎）は共同で、新作体験型コンテンツ『記憶の質屋 ほの灯り堂（ほのあかりどう）』を2026年4月22日(水)～5月3日(日・祝)に学校跡地 飯田橋（東京都新宿区揚場町2-28）ほか神楽坂周辺施設にて上演いたします。カンフェティにて3月4日(水)12:30よりチケット一般発売開始いたしました。

https://honoakarido.com/https://www.confetti-web.com/@/honoakarido

神楽坂 街歩きイマーシブシアター『記憶の質屋 ほの灯り堂』の本公演が2026年4月22日(水) ～ 5月3日(日・祝) に上演決定しました。カンフェティにてチケット発売も開始しております。今年2月に4日間実施したプレ公演の内容を踏まえ、よりブラッシュアップした内容での上演となります。

街歩きイマーシブシアター『記憶の質屋 ほの灯り堂』とは

参加者は和柄の羽織を着て、提灯を手に持ち、音声ARアプリ「Locatone™（ロケトーン）」から流れる音声を聴きながら、その足で神楽坂の街を歩きます。その先々で役者が扮する神楽坂ゆかりの人物――神楽坂はん子、泉鏡花、尾崎紅葉などをイメージしたキャラクターに出会い、会話を交わしながら物語が進行します。

街の魅力を体感 演劇の新たな可能性

本作ではイマーシブシアター（没入型演劇）という手法により、物語体験を通して神楽坂という街に思い入れを持ってもらうことを目指しています。街の魅力を発信する新たな形として、将来的には他の街にも展開していく可能性を期待しています。また、演劇ファンだけではなく、謎解きなどの体験イベント好き、レトロ文化・歴史・文学好きなど、東京都内の新たなイベントに幅広く関心を持つ層にも楽しめる企画として、より多くの方に演劇に触れるきっかけを提供します。▼プレ公演レポートはこちらhttps://magazine.confetti-web.com/news/report/87783/

◆プレ公演 参加者の感想

・屋外でのイマーシブシアターは初体験でしたが、想像以上に没入出来ました。普段だと通らないような小道を通ることにもワクワクしました。・新しい試みで驚きと感動がありました。街に役者さんの演じるキャラクターが溶け込んでいるのがすごくいい！・現実と演劇世界をシームレスにさまよう感じが素晴らしいです。街、歴史を背景にしたストーリーの魅力に加えて、脚本、演技力、スタッフ力があるからこそ実現できている、すごい公演だと思いました。・神楽坂という街が好きになりました。再び訪れて散策してみたい。・ロケトーンで聴けるアフターストーリーで、モデルとなった人物や、街と時代などの特徴について知れたのもとてもよかったです。

声の出演に梅津瑞樹、寺崎裕香が決定

本公演では新たに、「Locatone™（ロケトーン）」から流れる記憶の声として、俳優の梅津瑞樹さん、声優の寺崎裕香さんの出演が決定しました。

公演概要

『記憶の質屋 ほの灯り堂』公演期間：2026年4月22日(水)～5月3日(日・祝)※上演時間 約110分予定※定員 各回24名、1日8回公演（初日と最終日を除く）、全90ステージ会場：飯田橋 学校跡地（東京都新宿区揚場町2-28） ほか神楽坂周辺施設チケット料金：5,800円（税込）※オープンイヤーイヤホン貸出料金込み公演特設サイトhttps://honoakarido.com/公式Instagramhttps://www.instagram.com/kioku_no_shichiya/

【出演】＜イマーシブキャスト＞石田佳名子 石田迪子 小林未往 スガヌマショウコ市川真也 上原徹也 河合国広 塚越光角川裕明 金川周平 窪田道聡 熊野善啓AGATA 内山智絵 大塚由祈子※回によって出演者が異なります。＜記憶の声（声の出演）＞（声の出演）梅津瑞樹 ／ 寺崎裕香※ルートによって出演者が異なります。【スタッフ】構成・脚本：今井夢子（ムケイチョウコク）演出：ムケイチョウコク& all castメインディレクター：美木マサオ（ムケイチョウコク）制作プロデューサー：野元綾希子（ムケイチョウコク)システム提供・制作協力：ソニーマーケティング株式会社、SoVeC株式会社協力：一般社団法人新宿観光振興協会、株式会社粋まち、東京平版株式会社企画：ムケイチョウコク製作：ムケイチョウコク、ロングランプランニング株式会社主催：ロングランプランニング株式会社、株式会社NO MORE助成：アーツカウンシル東京【芸術文化魅力創出助成】

ムケイチョウコクは、近年注目を集めているイマーシブシアターの創作及び公開を中心に、2022年3月1日に発足されたクリエーションチームです。イマーシブ＝没入体験を、人間と人間との交流を通して作り上げることをコンセプトにしています。演劇の力で社会が優しく明るくなることを信じ、クリエーションを精力的に行っています。【公式サイト】https://www.mukeichoukoku.com

音声ARアプリLocatone™（ロケトーン）

本作では、音声ARアプリ「Locatone™（ロケトーン）」を使用いたします。ソニーの技術を活用した、現実世界に仮想世界の音が混ざり合う新感覚の音響体験サービスです。音を聴きながら街をめぐることで新しい魅力や楽しみ方を発見できます。【公式サイト】https://www.locatone.sony.net/※「Locatone」はSoVeC株式会社が提供するアプリケーションです。※「Locatone」はソニーグループ株式会社またはその関連会社の商標です。

会社概要

株式会社NO MORENO MOREはリアルな場で人々の五感を揺さぶる「体験型没入エンターテイメント（イマーシブエンターテイメント）」の企画・開発・プロデュースを行う2024年創業のスタートアップです。「テクノロジーで、人々の記憶に残るストーリー体験を発明する」ことをミッションに、国内外のコンテンツホルダーや商業施設・デベロッパーと連携し、日本発の新しい体験型エンターテイメントを世界へと届けます。URL：https://nomore.jp/

ロングランプランニング株式会社2004年の創業以来「エンタテインメントを、もっと身近なものに。」という理念のもとに、日本のエンタテインメント産業の市場規模拡大を目指して日々取り組み、イベント主催者への興行支援を行っています。主な事業：劇場フリーペーパー「カンフェティ」の発行チケット販売サイト「カンフェティ」の運営その他興行支援、イベント主催者のサポート業務旅行業ディスカウントチケットストア「TKTS」の運営URL：https://longrun.biz/